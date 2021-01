Il blocus Trump sur Facebook et Instagram a été la décision limite de ces plates-formes après la violation répétée de ses politiques d’intégrité civique. Le président des États-Unis a perdu son mégaphone virtuel quelques heures après l’assaut du Capitole; le jour où la victoire de Joe Biden devait être certifiée. Les fondements de la plus ancienne démocratie du monde prenaient un coup et les fondements technologiques commençaient à prendre des mesures sans précédent contre les profils du président pour éviter les messages incitant à la violence.

La société Mark Zuckerberg a initialement annoncé que le blocus de Trump devait durer 24 heures. Cependant, après avoir évalué la situation, une décision drastique a été prise: maintenir l’interdiction indéfiniment. “Nous pensons que les risques de permettre au président Trump de continuer à utiliser notre service pendant cette période sont tout simplement trop grands, c’est pourquoi nous étendons le blocage que nous avons placé sur ses comptes Facebook et Instagram indéfiniment et pendant au moins les deux prochaines semaines.” , ont-ils indiqué.

Ces décisions n’ont pas échappé aux débats centrés sur la responsabilité des entreprises technologiques dans les enjeux sociopolitiques. Et dans quelle mesure devraient-ils s’impliquer dans la modération du contenu sur leurs plateformes. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, tu as dit que tu penses le blocus de Trump est correct dans une longue interview fournie par Nilay Patel de The Verge pour le podcast Decoder.

Le blocus de Trump est indéfini

Interrogé sur l’état du blocus de Trump sur Instagram et Facebook, Adam Mosseri a déclaré que, pour l’instant, ils ne prévoient de rétablir leurs comptes sur aucune de leurs plateformes. Dans le même ordre d’idées, il a indiqué qu’ils ne se concentraient pas sur un compte en particulier, mais sur le fait de s’assurer que leurs plates-formes ne soient pas utilisées pour “coordonner la violence” lors de l’investiture du président élu Joe Biden mercredi.

“Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour changer nos politiques. En mettant à jour notre application, en créant des produits et en essayant simplement de réduire la probabilité que quelque chose [fuera de las normas] se passe sur notre plateforme. C’est l’objectif principal. Une fois que nous aurons fini la semaine ou les deux prochaines, je pense que nous pourrons revenir et parler du compte rendu du président.. Mais nous n’avons aucun projet pour le moment de le réintégrer », a déclaré Mosseri.

Nilay Patel l’a également consulté sur le moment précis où la décision a été prise d’aller de l’avant avec le blocus de Trump. Le journaliste américain a demandé s’il était dans la «salle» à l’époque, ce à quoi Mosseri a répondu: «Eh bien, il n’y a plus de chambres, donc c’est facile de dire non à cela. [risas]. En fin de compte, ce c’était un appel Facebook, pas un appel Instagram, et je pense que c’est la bonne chose à faire“.

Adam Mosseri et une confession sur TikTok

En plus de bloquer Trump, dans le podcast, ils ont abordé les défis d’Instagram face à la concurrence. Sur ce, Mosseri a avoué qu’il n’était toujours pas “content” du fonctionnement de Reels. “Nous devons être honnêtes que TikTok est en avance. Ils ont beaucoup de mérite pour avoir vraiment innové dans le format. Nous sommes toujours principalement concentrés sur les enjeux que nous avons sur la table, en nous assurant que cela fonctionne, qu’il est digne de confiance, que ce sont de bons outils créatifs, que nous sommes décents pour évaluer le contenu ou la vidéo. “