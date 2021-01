Quelque chose est passé inaperçu parmi d’autres débats tels que les changements de conditions sur WhatsApp et le cercle d’information sur la pandémie lui-même, mais ces jours-ci, nous avons appris que Google et Facebook ont ​​conspiré pour continuer à contrôler et à s’entendre sur la distribution de la publicité mondiale sur Internet, un secteur dans lequel les deux sociétés dominent largement avec plus de 50% des parts de marché.

Il parait, Google a donné une série d’avantages à Facebook et à son réseau publicitaire afin qu’il ait la priorité dans l’achat et l’apparence de ses espaces publicitaires partout sur Internet., les bannières publicitaires programmatiques populaires de Google Ads, au détriment des autres annonceurs et partenaires.

En retour, Facebook renoncerait à son intention de créer son propre système de publicité programmatique en dehors de ses propres réseaux sociaux. Une façon de garder les moutons dans le même enclos et de partager tout le gâteau.

Le duopole de la publicité en ligne

Cet accord, connu sous le nom de ‘Jedi bleu’ (Blue Jedi), s’est fait connaître grâce à une information publiée dans le New York Times, après avoir reçu des informations de première main sur le procès antitrust que 10 procureurs américains ont intenté contre Google en décembre dernier.

La nouvelle arrive à un moment où les deux géants subissent des accusations de monopole, le plus grand nombre de séries à ce jour. la date après bien des débats entre son règlement ou pas, mais cela a encore un long chemin judiciaire.

Google et Facebook ont ​​pris leurs distances par rapport aux informations, faisant allusion au fait que les documents de poursuite qui ont maintenant été révélés ne sont pas fermement signés et qualifiés d’exagération.

Adam Cohen, directeur de la politique économique de Googlea écrit sur le blog de l’entreprise que: “Notre accord avec le Facebook Audience Network (FAN) leur permet simplement (ainsi que les annonceurs qu’ils représentent) de participer à notre système d’enchères publicitaires programmatiques. […] Pas de falsification du tout, le FAN doit payer l’offre la plus élevée s’il veut apparaître. “

Expliquer l’affaire et la publicité sur Internet

Pour comprendre le fond du problème, il est nécessaire d’expliquer l’évolution qu’a connue la publicité programmatique ces dernières années. Dominé par Google sur des centaines de milliers de sites Web grâce à son programme Google Ads, et par Facebook grâce à la personnalisation et au reciblage qu’il permet presque chasser les parties prenantes potentielles via Facebook et Instagram, la publicité en ligne a subi plusieurs changements majeurs en peu de temps.

En 2017, un système connu sous le nom d’enchères d’en-tête a commencé à prévaloir.. Avec un exemple, il est bien compris. La prochaine bannière que vous verrez attendra depuis quelques millisecondes de recevoir des enchères des réseaux d’annonceurs, où à leur tour il y a des annonceurs qui ont prédéfini jusqu’où ils veulent aller avec leurs dépenses auparavant. Ce système est ce que l’on appelle les enchères d’en-tête, qui se terminent par l’annonce que vous voyez enfin, celle qui a été prête à payer le plus à ce moment-là. Bien sûr, tout est basé sur des systèmes d’estimation algorithmique, sinon ce serait impossible.

Avant ce système, l’opération était plus basique: l’offre d’apparaître dans une annonce était transmise de réseau en réseau pour voir qui offrait les meilleurs rendements, dans ce qu’on appelait un système en cascade. L’enchère d’en-tête, en bref, permettait d’enchérir en temps réel.

Google n’a pas regardé favorablement cette technologie car il pensait qu’elle ralentissait les temps de chargement des annonces, mais il a fini par abandonner. Ou au moins la moitié, car il a sa propre opération basée sur les enchères d’en-tête, appelé Open Bidding.

Pendant, Facebook, qui, via son réseau d’audience (FAN) place également des publicités sur des sites Web en dehors de ses réseaux sociaux, il a adhéré au système d’enchères d’en-tête et a proposé de le responsabiliser et de lancer également sa propre plate-forme, qui aurait pu être le plus grand rival de Google à ce jour.

Les avantages que Google a donné à Facebook

Cependant, à la fin de 2018, Facebook a annoncé que son FAN a également rejoint l’Open Bidding de Google. Pourquoi a-t-il renoncé à planter son propre écosystème pour rejoindre celui de son plus grand rival?

Maintenant, nous le savons car Google leur a offert de très bonnes conditions. Et pourquoi garder Ce duopole contrôlé vaut mieux que de se battre.

Parmi les avantages qui ont clôturé l’accord et que Google a offert à Facebook, il y avait plus de temps pour déterminer s’ils participaient ou non à une offre pour les publicités (en particulier, 300 millisecondes, contre 160 pour les autres annonceurs).

En plus de cela, et sûrement la partie la plus délicate, Google aurait également proposé données enrichies sur Facebook pour un meilleur avantage analytique.

Mais ça ne s’arrête pas là, selon les informations, Facebook aussi il aurait eu un nombre fixe d’offres fixes qu’il prendrait pour lui-même de la même manière même s’il n’a pas fait l’offre la plus élevée.

En retour, Facebook a accepté d’enchérir sur au moins 90% des enchères publicitaires quand il a pu identifier les utilisateurs, avec un engagement à dépenser au moins 500 millions de dollars par an.

