Bien que lorsqu’on parle d’exploration spatiale et d’entreprises privées, tout le monde pense à SpaceX, il ne faut pas en oublier d’autres qui, comme Blue Origin, ont également des projets ambitieux de développement d’activités diverses en dehors de notre planète. Il est normal, bien sûr, que la société d’Elon Musk fasse la une des journaux, car elle a été la première dans de nombreux domaines, y compris l’introduction d’humains dans l’espace, et joue également avec l’atout supplémentaire de l’énorme popularité de son fondateur. Mais, ce qui a été dit, le panorama de la présence d’entreprises privées dans la course à l’espace est bien plus riche et plus intéressant.

L’exemple le plus récent et le plus clair de cela que nous avons dans Blue Origin, la société fondée par Jeff Bezos, le créateur d’Amazon, et qui depuis des années a un objectif fixé, et c’est un objectif plutôt ambitieux: la Lune. Bezos l’a déjà dit en 2018: «Il est temps de retourner sur la lune, cette fois de rester«Dans la présentation de l’atterrisseur Blue Moon, un véhicule avec lequel il comptait atteindre notre satellite en 2024, mais que nous connaissons aujourd’hui de Slashgear pourrait être avancé d’un an jusqu’en 2023.

Rappelons que l’un des principaux objectifs de la NASA aujourd’hui est de retourner sur la Lune, c’est-à-dire qu’après l’annulation du programme Apollo, les humains n’ont plus jamais marché dessus. Ainsi, le projet Artemis propose l’objectif que 2024 est l’année de notre retour sur notre satellite. Et cela expliquerait la raison pour laquelle Blue Origin avance ses plans d’un an.

La contribution de Blue Origin au projet Artemis passe, comme je l’ai déjà mentionné, par l’atterrisseur Blue Moon, un cargo capable d’atterrir sur la surface lunaire transportant une charge importante de fournitures, qui apportera un grand soutien aux premiers astronautes à poser le pied sur la Lune en 2024. Mais en plus de cela, la mission servirait également comme une sorte d’eRépétition générale pour la première mission habitée sur la Lune pendant environ un demi-siècle. Et, bien qu’à l’époque voyager vers le satellite était considéré comme quelque chose de routinier, c’est probablement l’un des mots qui définissent le pire ce voyage.

Concernant la mission elle-même, l’atterrisseur Blue Origin est capable de transporter jusqu’à une tonne de marchandises qui comprendraient des fournitures d’urgence, des outils, des pièces de rechange et un rover que les astronautes d’Artemis utiliseraient à la surface. Avoir un véhicule avec cette capacité, et pouvant effectuer de multiples livraisons à la surface lunaire, à la fois programmées et surtout d’urgence, serait un atout très important pour envisager la possibilité d’établir une base permanente sur la Lune.

Il n’y a, pour le moment, aucune preuve que la NASA et Blue Origin aient signé un contrat. Cependant, il est possible qu’il y ait des contacts informels entre les deux organisations, sinon il paraît extrêmement risqué pour Blue Origin de lancer un projet de ce type. Quoi qu’il en soit, il semble que la Lune soit à nouveau aussi “proche” qu’elle l’était à la fin des années 1960, lorsque la liste des grands explorateurs de notre histoire ajoutait Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins.