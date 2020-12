Il a été connu comme le succès de la mobilité européenne; l’appel à lutter contre l’empire d’Uber – et des États-Unis en général – sur le Vieux Continent. Bolt, anciennement Taxify, a précisément été la proposition de l’Europe – financement public par les moyens – de lutter contre les soi-disant monopoles étrangers dans le secteur. Tout à fait conforme aux dernières décisions prises par Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence de l’Union européenne.

Aujourd’hui, la société basée en Estonie vient de clôturer un nouveau tour de table de 149 millions d’euros pour continuer à se développer dans le secteur de la mobilité, selon TechCrunch. Mené par D1 Capital Partners et Darsana Capital Partners, ce nouveau cycle de financement rejoint celui clôturé en mai de cette année. Désormais, l’entreprise technologique estonienne aurait une valorisation de près de 3,6 milliards d’euros.

Avec une présence dans 200 villes dans 40 pays, l’objectif de Bolt avec cette nouvelle injection de capitaux est de continuer à creuser son écart en Europe et en Afrique. Et, en particulier, continuez à rivaliser avec Uber – son plus grand rival – dans le secteur de la mobilité.

Si l’entreprise a démarré dans le secteur du transport de passagers, l’entreprise de technologie est désormais en train de conquérir également le secteur des scooters électriques, des vélos électriques et de la livraison de nourriture à domicile. Survivant à la vague de victimes des entreprises de scooters de la capitale, l’entreprise est également présente à Barcelone sous le modèle de vélo électrique depuis ce mois d’août.

C’est précisément le métier des scooters électriques que Bolt veut conquérir avec ce nouveau financement. Votre cible, dans ce cas, serait Lime; la toute-puissante technologie des deux-roues qui, selon ses données, est déjà proche de la rentabilité.

Les affaires en suspens de Bolt

Pour l’instant avec peu de présence dans le secteur du transport de passagers en Espagne, via la licence VTC, et comme ce n’est pas le meilleur moment de l’écosystème, la livraison de nourriture à domicile est la veine que la technologie veut exploiter. Pour le moment sans application traduite en espagnol pour commander de la nourriture, la vérité est que Bolt entrerait dans l’un des secteurs les plus turbulents du sud des Pyrénées. Avec une loi sur les cavaliers aux portes, qui ne finit par convaincre aucune des parties en matière d’emploi et qui continue de se battre pour la mise en place d’un prétendu site de contrôle – maintenant avec des mesures beaucoup plus laxistes -, Bolt serait en concurrence dans un secteur plein d’incertitudes.

Malgré tout, et en tenant compte de l’état actuel du secteur de la mobilité partagée et des déplacements avec des passagers dans le monde, La décision de Bolt de se lancer dans la livraison de nourriture était plus que juste. C’est l’une des rares niches de marché à avoir connu une année 2020 de succès et de croissance.

Malgré tout, Bolt veut être le plus grand d’Europe avec un modèle aussi similaire que différent de celui d’Uber. D’une part, elle a conquis les mêmes verticales commerciales que l’entreprise américaine; en fait, il colle avec ceux qu’Uber a laissés derrière dans sa quête tant attendue de rentabilité. C’est l’efficacité du capital et l’accent mis sur les marchés émergents avec moins de concurrence – ainsi que sur les grandes villes stratégiques – qui leur ont permis d’être compétitifs. Principalement depuis 2019, lorsque l’entreprise a décidé de donner un coup de pouce à son modèle économique.