Obtenez le Anker Soundcore Life P2 avec une réduction juteuse du Black Friday.

Écrit par Dídac Dalmases

Si vous n’avez pas essayé les miels du audio sans fil parce que vous n’avez pas fini de choisir un modèle qui équilibre prix et performances, nous allons aujourd’hui vous faciliter la tâche avec un offre express d’Amazon et AliExpress.

Fondamentalement, vous pouvez obtenir le Anker Soundcore Life P2 à un prix limité de 39 euros, ce qui peut même réduire si vous appliquez le coupons de réduction du Black Friday que nous vous laisserons ici.

Acheter sur AliExpress: Anker Soundcore Life P2

Achetez le Anker Soundcore Life P2 pour 39 euros

Étant l’une des marques les plus présentes sur Amazon dans tout ce qui concerne les accessoires audio, Anker offre une excellente option pour tous ceux qui en veulent casques sans fil qu’ils rejoignent batterie, résistance et qualité sonore sans avoir à abandonner prix.

Ainsi, pour moins de 40 euros, vous avez ces Anker Soundcore Life P2, qui, en plus d’être complètement résistant à l’eau (avoir une protection IPX7), offrir un qualité sonore améliorée grâce au graphène et à l’audio aptX avec lequel vous profiterez de sons graves améliorés et d’une transmission sans perte.

Comme si cela ne suffisait pas, sa batterie garantit une durée totale de 40 heures. En fait, avec une charge dans le cas de seulement 10 minutes, vous profiterez jusqu’à 1 heure de musique.

La qualité, la batterie, la résistance et un design aussi confortable que discret sont les meilleurs atouts pour parier sur eux. Niveau qualités auquel il ajoute, bien sûr, un prix avec une remise plus qu’intéressante. Et c’est parce que environ 35 euros Vous avez des écouteurs sans fil au-dessus de la moyenne, donc si vous avez envie de couper le cordon pour la première fois, n’y pensez même pas.

Dans le cas où ce Black Friday vous choisissez acheter sur AliExpress, ici on vous laisse une demi-douzaine coupons de réduction que vous pouvez appliquer à vos achats pour économiser encore plus.

BF2020ES3: 3 € de réduction pour les achats supérieurs à 30 €BF2020ES5: 5 € de réduction pour les achats supérieurs à 50 €BF2020ES7: 7 € de réduction pour les achats supérieurs à 70 €BF2020ES10: 10 € de réduction pour les achats supérieurs à 100 €BF2020ES12: 12 € de réduction pour les achats supérieurs à 120 €blackfriday20: 20 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €blackfriday30: 30 € de réduction pour les achats supérieurs à 290 €BF2020NEW: 4 € de réduction pour les achats supérieurs à 5 €