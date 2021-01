Nous quittons une année terrible en raison d’une pandémie qui a marqué nos vies à tous les niveaux et a provoqué une crise sanitaire et économique mondiale. Comme dans toute crise, il y a eu aussi des héros, et en plus des professionnels de la santé, il est juste de mentionner les comportements responsables et solidaires de la grande majorité des citoyens. Bien entendu, nous ne devons pas oublier tous ceux qui ont été laissés pour compte ou qui souffrent actuellement de la maladie. Si cela vous a touché de près, partez d’ici notre mémoire et notre affection.

Nous avons commencé 2021 avec le plus grand espoir et le plus grand enthousiasme que les choses vont s’améliorer et les éditeurs qui travaillent habituellement chez MuyComputer (Tomás, Isidro, José, Eduardo, María, David et Juan) et par extension toute la grande famille TPNet, n’ont pas voulu passer l’opportunité de vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année.

Si dans le domaine personnel 2020 passe entre l’horrible et le différent, sur le lieu de travail la vérité est qu’on ne peut pas se plaindre. Chez MC, nous avons non seulement réussi à maintenir la main-d’œuvre (ce que malheureusement toutes les PME et les indépendants ne peuvent dire, beaucoup plongés dans une crise profonde), mais nous l’avons également renforcée avec une large signature (David Salces) et un plus grand nombre de collaborations externes. Vous l’avez sûrement remarqué dans la plus grande quantité et la qualité du contenu.

En fait, grâce à votre soutien Nous clôturons 2020 comme le meilleur de l’histoire de MuyComputer, doubler le trafic en nombre d’utilisateurs et de pages vues par rapport à 2019, et augmenter le travail supplémentaire des clients grâce à la confiance de nos partenaires. A eux et à vous: merci beaucoup.

Comme pour le reste des sites de notre société mère TPNET, nous avons également des résultats positifs. Notre publication spécialisée pour le canal de distribution, MuyCanal, est le leader absolu de son secteur et il en va de même de notre site dédié aux petites et moyennes entreprises, MuyPymes.

Notre site Web le plus professionnel, MCPRO, a doublé le trafic en 2019 et nous avons ouvert une nouvelle voie avec le blog spécialisé MuySeguridad. Quant à MuyLinux, vous le connaissez bien. Il est connecté à MC car il y a de nombreux utilisateurs qui participent aux deux et il continue d’être une référence absolue d’un médium en espagnol dans tout ce qui est cuisiné autour du système gratuit.

Nous aurons le temps de vous dire les nouvelles que nous avons en tête. Promettant de continuer à nous améliorer avec votre aide et votre participation, nous ne pouvons que vous souhaiter santé et bonheur pour vous et les vôtres Dans la nouvelle année pleine d’espoir que nous commençons. Bonne année 2021 !!!