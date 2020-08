Suite à la pandémie de coronavirus, depuis mars Gouvernement italien a pris plusieurs mesures pour venir à la rescousse de tous ces travailleurs qui ne pouvaient pas travailler à cause du virus. Un outil pour aider le pays à sortir de la crise économique étaient les primes émises par le gouvernement et il est maintenant possible de demander en particulier le Bonus de 1000 euros pour le mois d’août 2020.

Bonus de 1000 euros en août: voici qui peut en faire la demande

Dans le nouveau décret législatif d’août, certaines innovations ont été signalées concernant ce bonus. L ‘INPS, en particulier, il a expliqué certaines de ces nouvelles sur qui peut réellement en faire la demande. Comme expliqué par l’institution, tous les travailleurs ayant reçu la prime en question entre les mois de mars et mai n’auront plus à demander le nouveau mois d’août, puisque l’institution elle-même vérifiera les conditions et paiera argent.

Malgré cela, l’INPS a tenu à souligner que tous les anciens bénéficiaires du bonus ne recevront pas la nouvelle mensualité. Plus précisément, tous les pigistes bénéficiant de la nouvelle allocation ne recevront pas la nouvelle allocation numéro de TVA, les travailleurs du secteur agricole, les travailleurs indépendants inscrits dans la direction spéciale de l’organisme et les collaborateurs coordonnés et permanents. En ce qui concerne la travailleurs maritimes, dans le nouveau décret législatif, deux primes de 600 euros ont été introduites pour les mois de juin et juillet.

Plus précisément, cette prime est versée aux gens de mer qui n’ont pas pu travailler entre le 1er janvier 2019 et le 17 mars 2020. Pour avoir droit à cette allocation, cependant, les travailleurs ne doivent pas avoir de contrat d’employé et autres contrats similaires (tels que maladie, pension directe, Naspi, etc.).