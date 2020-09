Il a été rapporté que Borat 2 va se produire et a déjà terminé le tournage. Le film de 2006 de Sacha Baron Cohen, Borat, est largement considéré comme l’une des comédies déterminantes des années 2000. Le film est un faux documentaire suivant le style créé et développé dans l’œuvre antérieure de Cohen, Da Ali G Show. Borat voit Cohen jouer le personnage principal – un journaliste d’une version fictive du Kazakhstan. Borat voyage à travers les États-Unis, se retrouvant dans des situations hilarantes et vulgaires où la plupart des personnes avec lesquelles Cohen interagit sont sous l’hypothèse que Borat est un journaliste légitime. Le film a été un succès, mais pas sans ses détracteurs. Beaucoup de gens ont trouvé le film très offensant, Cohen et la production ont été poursuivis par plusieurs personnes présentes dans le film, et son contenu excessif et controversé a entraîné son interdiction dans plusieurs pays.

En août, un fan a repéré Cohen en train de filmer quelque chose en tant que personnage de Borat. Bien qu’aucun détail concret sur le tournage n’ait été révélé, le fan a repéré Cohen, habillé en Borat, conduisant une camionnette avec une équipe de tournage le suivant de près dans une voiture séparée. Cela s’est avéré surprenant pour beaucoup de gens, car la plupart supposaient que Cohen avait longtemps pris sa retraite de Borat. Compte tenu de l’immense popularité du film original et du fait que la majeure partie de l’humour provient de spectateurs sans méfiance ne sachant pas qui est Borat, on pensait que Cohen ne serait pas en mesure de créer un suivi. Le personnage est simplement devenu trop populaire.

Cependant, Collider rapporte que Cohen travaille sur Borat 2. Cohen a également réussi à garder le projet secret, car le film a déjà terminé le tournage. Cohen a même projeté le film pour quelques individus choisis dans l’industrie. On ne sait pas exactement qui finance le film, ou si l’une des bouffonneries récentes de Cohen en fait partie.

Les sources de Collider leur ont également donné une poignée de détails sur la suite. Il voit soi-disant Borat, se croyant désormais célèbre à cause du film original, se déguiser pour interroger des gens sans déclencher d’alerte. Compte tenu des défis cinématographiques créés par la popularité de Borat, faire sentir au personnage lui-même qu’il doit porter un déguisement est probablement l’une des rares façons de créer une suite.

Bien qu’ils aient été surpris en train de filmer une fois, Cohen et son équipe ont fait un très bon travail pour garder ce projet secret. Certains peuvent argumenter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un deuxième Borat et que Cohen ne pouvait pas capturer l’absurdité de la foudre dans une bouteille qui a rendu le film original si spécial. Mais le travail récent de Cohen montre que le comédien sait toujours comment choquer le public, même en 2020. Sa série HBO Who Is America a été un succès, avec Cohen, sans doute, suscitant des réactions et des confessions encore plus intenses de la part de ses marques qu’il n’a réussi à obtenir Borat . Le temps d’une ponction cynique sur le succès du film original aurait été il y a dix ans, donc, espérons-le, la création de Borat 2 est venu seulement de Cohen se rendant compte qu’il y avait plus à voir avec le personnage.

Source: Collider