Si vous vous souvenez de l’analyse que nous avons eue ici The Borderlands Legendary Collection, nous vous disons que c’était l’occasion idéale d’entrer dans la saga et de découvrir le monde fou de la franchise Gearbox, à la fois pour la qualité des trois ports et pour le contenu. Malheureusement, l’histoire DLC “Commander Lilith et le combat pour le sanctuaire” de Borderlands 2 manquait, qui a été publiée un peu avant la sortie du troisième opus pour rassembler l’histoire des deux parties. Mais aujourd’hui, cette absence prend fin parce que Gearbox a décidé d’annoncer ledit DLC de gratuit jusqu’au 3 décembre pour tous les propriétaires de Borderlands 2 pour Nintendo Switch.

Gearbox publie de manière inattendue Borderlands 2: Commander Lilith et le combat pour Sanctuary sur Nintendo Switch

De cette façon, l’expérience de The Borderlands Legendary Collection est enfin terminée, laissant prêt le saut des joueurs à la troisième tranche numérique. Mais passer de Nintendo Switch à une autre plate-forme pour jouer à Borderlands 3? Bien sûr, ce ne serait pas une mauvaise idée avec la sortie presque imminente de Borderlands 3 Definitive Edition pour la Playstation et la Xbox actuelles et futures, mais … et si nous le voyions sur Nintendo Switch?

La sortie surprise du DLC reliant le deuxième au troisième peut être vue comme un simple moyen de finir d’arrondir un produit jusqu’alors “incomplet”, mais elle soulève certainement quelques sourcils supplémentaires sur la possibilité de l’arrivée. dernière aventure des Vault Hunters à la Nintendo Hybrid. En fait, il convient de rappeler qu’à la mi-septembre, le studio Fractured Byte cherchait des personnes pour s’occuper d’un port dont la description correspondait parfaitement à celle de Borderlands 3. Allons-nous le voir sur Nintendo Switch? Et si oui, sera-ce natif ou utilisera-t-il une version cloud de ceux qui sont à la mode actuellement?

La source

L’article Borderlands 2: Commander Lilith and the Fight for Sanctuary est maintenant disponible gratuitement sur Nintendo Switch jusqu’au 3 décembre, c’est un original de NextN: Nintendo News! Toutes les actualités Nintendo Switch!.