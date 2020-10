Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Borderlands 3 est sur le marché depuis un peu plus d’un an et depuis quelques mois, il n’a cessé de recevoir du contenu téléchargeable. La saison 1 est déjà terminée, mais il a déjà été révélé qu’il y en aura une deuxième et Gearbox Software prépare une nouvelle édition qui comprend tout le contenu à ce jour.

Gearbox Software a révélé que parallèlement à la première de la saison 2, il sortira une nouvelle édition de Borderlands 3, l’édition ultime, qui donnera accès au jeu de base, au Season Pass 1, au Season Pass 2, au contenu bonus de luxe et aux lots. cosmétiques d’arme d’or et les 4 nouveaux packs Cosmétiques de forme finale multivers, une pour chaque Vault Hunter, ces tenues sont composées d’un corps et d’une tête et peuvent être combinées avec d’autres tenues.

Sachez que ces nouveaux skins atteindront également les propriétaires de l’édition Next-Level, de l’édition Super Deluxe et des propriétaires du Season Pass 1 et du Season Pass 2.

Nouvelles tenues Borderlands 3

Borderlands 3: Ultimate Edition fera ses débuts le 10 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X | S. La version PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre. Nous vous laissons avec une image qui détaille le contenu qui sera disponible dans chaque version du jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les utilisateurs de PlayStation 4 et Xbox One pourront jouer à Borderlands 3 avec des mises à niveau et sans frais supplémentaires dans la prochaine génération.

Différentes éditions de Borderlands 3

Un mode de style Battle Royale arrive dans Borderlands 3

Un autre ajout qui arrivera le 10 novembre dans le cadre du premier contenu qui comprendra le Season Pass 2 est Arm Race, qui sera un mode de style Battle Royale, car les joueurs apparaîtront dans une nouvelle région délimitée par Murdercane, une forte tempête qui A chaque fois le territoire de bataille sera plus petit et que les joueurs devront échapper en même temps qu’ils se chargeront d’éliminer les rivaux.

Nous vous rappelons que dans la saison 2, il y aura également de nouveaux arbres de compétences pour les chasseurs de coffre-fort et que le mode Mayhem sera élevé au niveau 11.

Que pensez-vous de ces ajouts? Allez-vous profiter de cette édition pour essayer Borderlands 3? Dites le nous dans les commentaires.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il fera ses débuts sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S très bientôt. Vous pouvez en savoir plus sur lui en visitant cette page ou en consultant notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source