La saga Boruto, si nous sommes honnêtes, n’a pas beaucoup de fans dans le fandom de Naruto Et c’est que les aventures du fils du septième Hokage n’ont pas été bien accueillies lors de sa première par de nombreux fans, soit en raison de son développement de l’histoire, soit comme beaucoup le disent, étant quelque chose de complètement inutile à l’histoire de Konoha. Mais au fil du temps, les anime et les mangas ont réussi à maintenir leur présence et cela est démontré par les chiffres, qui placent Boruto comme l’anime le plus réussi au Japon.

Le diffuseur qui détient les droits de diffusion de Boruto au Japon est TV Tokyo, une chaîne qui possède également des anime comme Bleach et Yi-Gi-Oh!. À la clôture de l’exercice, TV Tokyo a publié les données de ses bénéfices générés au Japon et à l’étranger au cours de ce premier trimestre de l’année, et la liste est dirigée par nul autre que Boruto.

Comme nous pouvons le voir sur la liste, 76% des bénéfices proviennent de territoires étrangers et seuls les 24% restants proviennent du Japon, le succès de Boruto n’est donc pas exclusif au pays japonais.

TV Tokyo- Classements pour le 1er semestre de cet exercice ~ Meilleures franchises d’anime (par chiffre d’affaires / chiffre d’affaires total) ① Boruto

② Naruto

③ Yu-Gi-Oh!

④ Eau de Javel

⑤ Trèfle noir Meilleures franchises d’anime (par marge brute / marge) ① Boruto

② Naruto

③ Pokémon

④ Trèfle noir

⑤ Yu-Gi-Oh! pic.twitter.com/hrzjTky7t0 – OrganicDinosaur 🦖 (@OrganicDinosaur) 5 novembre 2020

