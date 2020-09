L’équipe de Barry Allen s’agrandit un peu dans ce fan art pour Le flash, qui voit Superman de Brandon Routh rejoindre Batman de Michael Keaton. Après des années de départs retardés, le film solo DCEU d’Ezra Miller gagne enfin du terrain. Réalisé par Andy Muschietti, The Flash devrait adapter le scénario emblématique de Flashpoint des bandes dessinées et voir Barry faire face aux conséquences de jouer avec le multivers. Le tournage du Flash commencerait en mars 2021, bien avant sa date de sortie actuelle en juin 2022.

L’excitation pour The Flash s’est intensifiée en juin lorsque la nouvelle a été annoncée que Michael Keaton reprendra son rôle emblématique de Batman pour le film. Il s’avère qu’il ne sera pas le seul Batman non plus, car Ben Affleck enfilera à nouveau le capot pour The Flash. Étant donné que le film devrait ouvrir grand le multivers DCEU, plusieurs personnages de DC figureront dans The Flash, et les fans sont impatients de savoir qui d’autre sera inclus. Ray Fisher serait en négociation pour y amener Cyborg, mais il reste à voir si sa bataille en cours avec Warner Bros. aura un impact sur lui.

Une personne que les fans veulent vraiment voir dans Le flash est Superman, que ce soit Henry Cavill du DCEU ou quelqu’un d’autre. Sur les réseaux sociaux, Javier Sanchez a partagé son art représentant Superman de Brandon Routh (de Superman Returns) rejoignant Keaton et Miller, ce qui en fait une équipe sérieusement surpuissante. Routh l’a même aperçu et a donné son approbation, en disant avec un visage clin d’œil: « C’est une image amusante. » Découvrez-le ci-dessous.

Routh a récemment repris son Superman pour le crossover épique Crisis on Infinite Earths d’Arrowverse, un mouvement qui a ravi les fans. Le Flash fournirait vraiment l’occasion idéale pour Superman de Routh de revenir au grand écran, mais il semble plus probable qu’il comporterait la version de Cavill. Cavill devrait rejoindre le DCEU à titre de soutien / camée, bien que les rapports indiquent qu’il n’y a pas encore de rôle pour lui dans The Flash. Peut-être que Superman de Routh pourrait vraiment être celui qui convient le mieux pour une apparition dans The Flash.

La crise d’Arrowverse sur des terres infinies a déjà exploré l’idée de présenter différentes versions des mêmes personnages, en particulier en ce qui concerne Superman. Maintenant, Le flash a la possibilité de le faire sur grand écran. Alors que Batman va clairement avoir une présence majeure dans le film, il reste à voir avec d’autres personnages de DC le rejoindront. Espérons que d’autres joueurs de soutien seront bientôt révélés afin que les fans aient une idée de ce à quoi s’attendre de ce film tant attendu.

Source: Javier Sanchez, Brandon Routh / Twitter