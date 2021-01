Le navigateur Web Brave fait un pas de plus en faveur des technologies gratuites – et de la libération, qui ne sont pas toujours les mêmes – et annonce l’adoption du protocole IPFS, connu sous le nom de “ système de fichiers interplanétaire ” (InterPlanetary File System), dans le but de «permettre aux utilisateurs de naviguer de manière transparente sur un Web décentralisé».

Le développement d’IPFS a commencé en 2015 pour fournir une Réseau et protocole P2P adressables au contenu moderne, c’est-à-dire assurer le stockage et la conservation à long terme des fichiers sur Internet sans avoir besoin de faire confiance à des intermédiaires (serveurs tiers), dont les politiques peuvent être aussi inconstantes et arbitraires que celles que nous avons vues récemment avec les réactions de censure des grandes entreprises et cela de plus en plus courant.

IPFS présente certaines similitudes avec des protocoles bien établis tels que BitTorrent, permettant l’hébergement de fichiers par les utilisateurs et leur distribution sur les réseaux sans le contrôle ou la censure de tiers. De même, IPFS permet de parcourir les adresses Web qui commencent par «ipfs: //» et qui sont hébergées dans des nœuds créés par les utilisateurs eux-mêmes avec des clients prenant en charge cette technologie.

En fait, IPFS a été développé avec l’échange de crypto-monnaie à l’esprit, mais sa fonctionnalité beaucoup plus grande et son objectif principal est empêcher les entreprises et les agences gouvernementales de supprimer du contenu d’Internet. Les autres caractéristiques de cette technologie comprennent des améliorations de performances et d’accessibilité par rapport à d’autres protocoles P2P plus répandus, facilitant, par exemple, la visualisation de fichiers sans connexion et une plus grande fiabilité de leur intégrité.

Pour réaliser cette intégration avec le navigateur, Brave a collaboré avec la société Protocol Labs, développeur original d’IPFS. «En faisant progresser la transition vers un Web décentralisé, l’intégration d’IPFS dans le navigateur de bureau de Brave augmente la disponibilité du contenu et la résilience d’Internet», expliquent-ils sur le blog officiel de Brave.

Petit à petit, le navigateur Brave devient l’une des alternatives les plus intéressantes de sa catégorie pour son engagement en faveur des technologies en faveur de la confidentialité et de l’indépendance, dont il a mis en œuvre d’une manière ou d’une autre le support, de la Blockchain à l’intégration de Tor dans son mode de navigation privée. Et tout cela sans sacrifier la puissance de sa base Chromium.

Quant à l’IPFS, aussi attrayante que soit la proposition, elle reste une tentation pour l’avenir, car malgré les 24 millions d’utilisateurs dont le navigateur compte déjà, ce n’est certainement pas une technologie très répandue et en raison de Ses implications ne semblent pas non plus susceptibles de devenir populaires à court terme, étant pour le moment reléguées à un créneau d’utilisateurs spécifique et assez spécialisé.