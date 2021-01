Filomena est également arrivé dans Bravely Default II. Le Nintendo Switch JRPG arrive bientôt à suivre dans le sillage de Bravely Default et Bravely Second, les deux précédents titres signés Square Enix. L’équipe souhaite continuer à lancer des pildorazos informatifs et, pour cela, a publié un nouvelle bande-annonce de Bravely Default II montrant le pays de Rimedahltout en offrant de nouveaux détails sur plus d’œuvres et de personnages du jeu.

Découvrez Rimedahl et les nouveaux emplois Bravely Default 2

Le protagoniste de cette vidéo est le pays de Rimedahl, une région gelée par la protection d’un dragon qui l’a sauvée il y a un millénaire. On y trouve des personnages tels que Gwylim, qui semble être le fils de ladite créature, ainsi que Martha, gardienne de la grotte du dragon. En plus de ceux-ci, de nouvelles classes ont été introduites qui seront sûrement familières aux amateurs de JRPG classique: Swordsman, spécialiste des contre-attaques; Dragon, spécialiste des sauts et des lances; et Spiritiste, invocateur et guérisseur.

Initialement prévu pour 2020, bien que déjà retardé pour février 2021, Bravely Default II a les fans du rôle classique en haleine. Récemment, Square Enix a publié une démo finale avec une limite de temps qui peut encore être appréciée, et avec laquelle vous pouvez vérifier que le mode difficile n’est pas quelque chose pour tout le monde. Un bon apéritif qui, ajouté à cette bande-annonce, nous rappelle que nous avons rendez-vous avec les cristaux le 26 du mois prochain. Oui, juste un mois avant Monster Hunter: Rise.

▪ Date de sortie: 26/02/2021