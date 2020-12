Cette année a été l’une des plus étranges pour les fans de Nintendo et, bien que de bonnes sorties ou confirmations étaient attendues, nous nous sommes finalement limités à la première étrange, bien que oui, pleine de succès, comme cela a été le cas. en cas de Animal Crossing: Nouveaux horizons. Heureusement, nous nous rapprochons de plus en plus de la première d’autres grandes œuvres, comme c’est le cas avec Bravely Default II.

De nombreux joueurs ont déjà commencé leur compte à rebours pour pouvoir profiter de cet incroyable JRPG dans lequel nous en apprendrons un peu plus sur son histoire fascinante. Bien sûr, si votre démo gratuite ne vous suffit pas, il est temps d’aller plus loin avec l’arrivée d’une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous pouvons en apprendre davantage sur son monde fascinant et fantastique.

Bravely Default II | Nintendo

Wiswald est décrit dans la nouvelle bande-annonce de la société, prouvant que les joueurs ont un endroit incroyable à visiter pendant leur aventure. C’est une nation créée par des magiciens il y a longtemps et il a donc été décidé que l’Institut de recherche magique a été construit sur cette.

Bravely Default II sera disponible en février sur Nintendo Switch. Nous aurons de grands mystères, des personnages surprenants et toutes sortes d’actions. Pour cette raison, c’est l’un des JRPG les plus attendus de la génération, même si pour le moment nous ne savons pas très bien ce que nous allons vraiment trouver puisque, bien que nous ayons vu une démo, il reste encore beaucoup à venir.