Kena doit rassembler des esprits amicaux pour l’aider dans son aventure.

S’il est vrai que le catalogue de lancement de la PS5 est discret, dans les prochains mois les titres tant attendus arriveront comme Kena: Bridge of Spirits. Le jeu développé par Ember Lab a attiré beaucoup d’attention pour son esthétique et pour quelques jolies créatures qui nous accompagneront durant l’aventure, indispensables pour manipuler l’environnement. Le jeu devait initialement arriver sur PlayStation 5 à la fin de 2020, mais il a été retardé jusqu’au premier trimestre de l’année prochaine. Cependant, il semble que Kena: Bridge of Spirits subira un nouveau retard Et il ne sortira pas avant la fin de 2021.

Le site Web officiel de la PS5 répertorie les jeux les plus importants à venir sur le nouveau matériel de Sony. Beaucoup d’entre eux n’ont pas de date de sortie comme Stray ou Oddworld Soulstorm. Kena: Bridge of Spirits avait déjà une fenêtre de lancement, mais sur le Web, le ont changé récemment, ce qui peut signifier un délai supplémentaire. Selon ces informations, le jeu arrivera au quatrième trimestre 2021, juste un an après la première date de sortie qu’ils envisageaient. De son côté, l’étude ne s’est pas encore prononcée sur cette question, il faudra donc attendre la confirmation officielle.

Le site PS5 révèle une nouvelle fenêtre de sortie pour Kena: Bridge of Spirits.

Un monde enchanteur plein d’esprits

Dès le premier instant, l’annonce de Kena: Bridge of Spirits a captivé les joueurs grâce à la protagoniste et ses alliés. Ce jeu d’action et d’aventure permettra explorez un monde immense, tout en collectant une série de créatures connues sous le nom de Rot avec lesquelles vous devrez coopérer pour trouver le sanctuaire de la montagne.

En cours de route, il rencontrera de nombreuses menaces, alors Kena devra prouver son compétences de combat. Il présente un monde fantastique qui fera sûrement bon usage des fonctionnalités du contrôleur DualSense pour réaliser un expérience plus immersive, plus il a révélé combien de temps durent ses temps de chargement sur PS5.