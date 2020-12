Kena: Bridge of Spirits a l’air spectaculaire

Kena: Bridge of Spirits, le jeu d’action et d’aventure d’Ember Lab, a attiré l’attention lors de son annonce lors de la présentation Playstation 5 pour sa fantastique section artistique et son niveau de détail et d’animation spectaculaire. Il n’a toujours pas de date de sortie confirmée, mais ses créateurs ont profité de ces vacances pour partager un nouvelle batterie d’images Ils montrent l’énorme niveau du jeu.

À travers son compte Twitter officiel, Ember Lab a partagé plusieurs nouvelles images de Kena: Bridge of Spirits avec des aperçus subtils de ce que sera cette aventure. Encore une fois, ces captures d’écran montrent l’énorme ambition technique de ce jeu en termes de conception et modélisation, niveau de détail ou éclairage. Rappelons qu’une partie de l’équipe vient directement du cinéma d’animation.

Tu te souviens quand nous nous sommes réunis avec notre tribu à cette période de l’année?

Les choses sont un peu différentes en 2020, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir nous connecter autrement! #Emberlab # squadgoals # findyourtribe # kenabridgeofspirits # gameart # holidays pic.twitter.com/KK3V9L9B0d – Kena: Pont des esprits (@emberlab) 24 décembre 2020

Kena a beaucoup à apprendre sur le village et ses personnages.

Vous seul pouvez aider à restaurer la terre en explorant et en apprenant avec Kena! # KenaBridgeofSpirits # WonderWednesday # neverstopexploring # findtheRot # GameArt pic.twitter.com/Yltv1ACUlU – Kena: Pont des esprits (@emberlab) 23 décembre 2020

Il est bon d’avoir une bonne lampe pendant ce genre de nuit sombre et pluvieuse.

Qui ou quoi est une lampe qui éclaire votre chemin? # KenaBridgeofSpirits # TwitterTuesday # TaroTuesday # findtheRot # GameArt pic.twitter.com/XZ30HcaQHf – Kena: Pont des esprits (@emberlab) 22 décembre 2020

Explorez les ruines de Kena: le pont des esprits.

Chaque lieu a une histoire à raconter – que s’est-il passé ici? # KenaBridgeofSpirits # MagicalMonday # MysticMonday # findtheRot # GameArt pic.twitter.com/f2YicQFqBm – Kena: Pont des esprits (@emberlab) 21 décembre 2020

Kena: Brige of Spirits a été invisible à plusieurs reprises ces derniers mois à travers des images, mais malheureusement, il ne pouvait pas être prêt au lancement de la PlayStation 5 et arrivera l’année prochaine. Après avoir démystifié les rumeurs d’un éventuel retard majeur, Ember Lab a confirmé qu’il arrivera pendant la premier trimestre 2021. Il est en développement pour PS4 et PS5, ainsi que pour PC via Epic Games Store.