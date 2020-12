Maintenant, laissez libre cours à votre imagination! TikTok àdéfini en augmentant la durée de vos vidéos jusqu’à 3 minutes, ce qui représente un risque, car en grande partie, le succès de la plate-forme est dû aux vidéos éphémères, tout comme l’était le «Vine» maintenant éteint en son temps. Cependant, le réseau social asiatique reste positif, car cela permettra utilisateurs

nettement mieux su expérience.

Heureusement pour tout le monde, cette fonctionnalité est en phase de test, elle est donc actuellement limitée à certains utilisateurs, sans que la plateforme ait précisé les critères de sélection. En fait, ce sont les utilisateurs sélectionnés qui ont partagé sur d’autres réseaux sociaux, qui ont été choisi dans le cadre de l’expérience, recevoir un notification.

Vidéos plus longues

“Monte vidéos plus longues: tVous avez un accès anticipé pour télécharger des vidéos jusqu’à 3 minutes sur l’application TikTok ou sur votre bureau. Pour le tester, assurez-vous que votre application il est mis à jour et essayez de télécharger une vidéo de votre appareil vers l’application ou tiktok.com », mentionne le message que les utilisateurs sélectionnés ont reçu, récupéré par Explica.co.

Le consultant en technologie, Matt Navarra, était l’un de ceux qui ont été choisis. De toute évidence, il a été surpris par la nouvelle et a partagé une capture de campagne où l’extension aux vidéos de trois secondes est notifiée. Augmenter le temps de 60 à 180 secondes satisfait les créateurs de contenu et, en général, tous les utilisateurs qui planifient déjà tout ce qu’ils pourraient enregistrer pendant tout ce temps.

Cependant, cela reste un facteur limitant pour tous ceux qui utilisent des gags éphémères dans de courtes vidéos TikTok. La bonne chose est qu’ils auront le temps de laisser libre cours à leur créativité. Mais pas pour la plateforme dirigée par Vanessa Pappas, qui innove toujours avec de nouveaux filtres, qui d’ailleurs, ceux de Noël.

Aussi, maintenant que Donald Atout, l’ennemi le plus fidèle de TikTok est en voie de disparition, la plate-forme peut oublier vente et concentrez-vous sur des fonctionnalités plus nombreuses et meilleures, comme l’extension de la durée des vidéos à 3 minutes. Aimez-vous l’initiative?

