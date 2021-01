Cowcat lance la campagne de financement sur Kickstarter pour BROK the InvestiGator, un projet qui mêle des éléments d’aventure graphique, de RPG et de beat ’em up. La campagne de financement a encore 27 jours d’avance, mais après avoir dépassé la barre des 15 000 $, la version pour Nintendo Switch est plus qu’assurée.

Bien que son prologue soit disponible sur Steam, entièrement gratuit et apparemment en espagnol, il serait peut-être bon que vous en sachiez un peu plus sur le jeu et ce qu’il a à offrir. Bien sûr, avant cela, vous devez savoir qu’il s’agit d’un produit du même auteur de Démétrios, un jeu d’aventure fou, donc la bonne humeur est garantie.

BROK the InvestiGator se déroule dans un futur cyberpunk (un peu léger) dans lequel les animaux ont remplacé les humains. Les villes privilégiées vivent sous un dôme qui les protège de la pollution, tandis que les pauvres et les malheureux doivent vivre à la périphérie de ces dômes, faisant face à toutes les conséquences que cela implique.

Brok, un détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa défunte épouse. Bien que les circonstances de sa mort soient restées inconnues, les événements récents pourraient révéler un peu de lumière sur ce qui s’est réellement passé. Bien que les réponses puissent être plus tragiques qu’on ne pourrait s’y attendre, elles pourraient même être liées à notre protagoniste.

La version finale de BROK the InvestiGator sortira en 2022 et Si vous souhaitez que votre campagne Kickstarter se déroule correctement, vous pouvez le faire ici. Entre autres choses, le jeu promet entre 15 et 20 heures de jeu, plus des voix avec environ 23 000 lignes de dialogue et de multiples fins pour votre aventure.

