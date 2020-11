Quand on entre dans la série et qu’on découvre l’histoire des Saiyans, on sait que Goku et Vegeta, bien qu’ils soient les protagonistes, ne sont pas forcément les plus forts de la série. Nous montrons cela lorsque nous sommes présentés à Broly, mais bien qu’il ait été banni de peur de détrôner le prince vegeta en raison de sa puissance, nous voyons plus tard qu’il est en effet un personnage puissant. MaisBroly aurait-il pu être plus puissant? Il y a une théorie cela nous laisse douter des décisions de production de la franchise et ici nous la mettons en lumière. N’oubliez pas que vous ne pouvez pas manquer ce fan art de Broly avec une apparence réaliste et dessiné au crayon qui vous impressionnera.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes et curieuses de ce puissant Saiyayin Ce ne sont pas seulement ses cheveux verts en phase de transformation, mais l’absence de sa queue. Nous ne nous rapportons pas à Broly avec sa queue de singe si représentative de quelqu’un avec son pouvoir et sa progéniture, et nous ne savons pas si c’était une décision ou un oubli partie de la production et de la conception du personnage ou il y a une représentation cachée de celui-ci. Un détail qui semble si petit dans un personnage comme Broly Cela pourrait nous laisser voir un contexte d’histoire intéressant ou dénoter un vide dans la production du dessin.

Dans quelle mesure est-il important que Broly ait ou non sa queue Saiyan?

Être né avec un 10000 niveaux de puissance, la théorie ci-dessous gagne en force puisque ce bébé garde sa queue, mais alors Pourquoi cet élément disparaît-il plus tard? On pense que même pendant son combat avec Goku, il a toujours sa queue bien qu’elle ne soit pas visible, car on sait que les Saiyan enroulent leur queue autour de leur taille afin qu’ils ne soient pas violés au combat, car un mauvais mouvement dans leur queue de singe leur cause une grande douleur , assez pour être paralysé, un risque qu’ils ne peuvent pas prendre lors d’un combat.

Pendant ce temps, un artiste conçoit Broly à partir de Dragon Ball comme vous n'auriez jamais imaginé, revenant maintenant à cette théorie, les costumes de Broly pourrait soutenir cette théorie, puisque nous le voyons avec une ceinture dorée et une épaisse étole de fourrure suspendue à la taille, qui cacherait la queue.

Le confirme aussi Bio-Broly, le clone de Broly que s'il a une queue visible, cependant, bien que Toriyama a créé le design original du personnage, lors du développement de l'apparence de Broly il a été quelque peu retiré de la production. Et c'est que tandis qu'un artiste crée une illustration réaliste de Gogeta vs Broly, cette théorie suit l'idée que le symbolisme de la queue peut avoir été un oubli de la part de la production qui a ensuite été rempli lorsque Toriyama retourne à la production, mais étant Broly un personnage si puissant depuis bébé, peut-être que la queue n'est pas un élément de pouvoir pertinent mais une de ses rares vulnérabilités, il valait donc la peine de rester en dehors de l'image montrant un personnage presque indestructible.

Sans aucun doute un petit détail de dessin qui nous amène à des possibilités d'histoire infinies, c'est ce qui crée un univers imaginatif complet pour nous fans de la série et qui donne toujours lieu à la création de ces nouvelles histoires ou théories.

