Microsoft a publié une nouvelle version pour le canal bêta Windows 10 Insider Preview avec le nombre de Construire 19042.48. Cette nouvelle mise à jour n’est pas livrée avec de nouvelles fonctionnalités, mais elle ne dispose que d’une longue liste de corrections qui ont été résolues et que nous détaillons ci-dessous.

Correction des erreurs

Résolution d’un problème lié aux compléments épinglés qui empêchait Microsoft Outlook de répondre. Nous offrons désormais la possibilité de synchroniser le cookie de session unidirectionnel en mode Microsoft Edge IE lorsqu’un administrateur définit le cookie de session. Résolution d’un problème de rendu du contenu Codé avec PeerDist dans Internet Explorer et Microsoft Edge Résout un problème qui pouvait empêcher le chargement du contenu ActiveX Résout un problème qui affiche un écran noir pour les utilisateurs de Windows Virtual Desktop (WVD) lorsqu’ils essaient de se connecter. Résout un problème ce qui pouvait empêcher les applications utilisant la fonction d’habillage de texte personnalisé dans certains scénarios. Résout un problème avec les applications du menu Démarrer et les vignettes dans les environnements d’infrastructure de bureau virtuel (VDI). Le problème se produit après la connexion à l’environnement VDI une deuxième fois et l’utilisation d’un disque de profil utilisateur de poste de travail distant dans un pool de postes de travail virtuels non persistant. Résout un problème qui provoque une erreur d’impression dans un référentiel de documents. Résout un problème qui empêche les applications Visual Basic 6.0 (VB6) d’utiliser ListView dans MSCOMCTL.OCX après la mise à niveau vers Windows 10, version 1903 et ultérieure Nous avons corrigé un bogue d’exécution qui empêchait VB6 de fonctionner lorsque des messages Windows en double étaient envoyés à WindowProc () Résout un problème qui provoquait une erreur d’arrêt en cas d’échec de l’initialisation de la carte graphique. Résout un problème pour réduire la probabilité de polices manquantes. Résout un problème qui empêche les utilisateurs de réduire la taille d’une fenêtre dans certains cas. Un problème qui entraînait la fermeture du clavier tactile lorsque vous appuyez sur une touche. Résolution d’un problème qui ajoute une disposition de clavier indésirable par défaut après une mise à jour ou une migration, même si vous avez déjà supprimé la disposition. Résout un problème qui empêche les applications de close même si le code de programmation leur demande de fermer Résout un problème qui a entraîné l’échec des tentatives de capture d’une fenêtre à l’aide de l’API PrintWindow.Solution pour un problème avec une fuite de mémoire dans ctfmon.exe Ce problème se produit lorsque vous mettez à jour une application comportant une zone modifiable. Résout un problème qui tronque une liste potentielle de caractères (candidats) lorsque vous tapez des caractères dans l’éditeur de méthode de saisie (IME) en chinois simplifié (pinyin). Lorsque cela se produit, les caractères chinois n’apparaissent pas Résout un problème qui empêche la première frappe d’être correctement reconnue dans DataGridViewSolution pour un problème qui provoqué qu’une application qui utilisé msctf.dll Arrêtez de travailler et obtenez l’exception 0xc0000005 (violation d’accès) Résout un problème avec Dynamic Data Exchange (DDE) provoquant une fuite de mémoire lorsque plusieurs clients se connectent au même serveur Corrige un problème empêchant l’éclairage intelligent Cortana fonctionne comme prévu si vous éteignez l’appareil alors que l’arrêt rapide est activé. Nous offrons désormais la possibilité d’utiliser Dolby Atmos pour casque et DTS Headphone: X en mode 24 bits sur les appareils prenant en charge l’audio 24 bits. Résout un problème qui empêche Le dictionnaire utilisateur IME est utilisé pour tirer parti de la redirection de dossier avec des profils utilisateur Résout un problème qui entraînait la fermeture inattendue des applications Microsoft Office lors de l’utilisation d’un IME coréen Résout un problème qui affiche des propriétés de dossier incorrectes dans l’Explorateur de fichiers lorsque le chemin est plus long que MAX_PATH. Résout un problème avec un écran de démarrage de se Session floue. Résout un problème avec Windows Update qui ne répondait plus lors de la recherche de mises à jour. Résout un problème qui empêche l’écran de verrouillage correct d’apparaître lorsque les stratégies suivantes sont définies: Stratégie «Ouverture de session interactive: pas besoin de Ctrl + Alt + Del ”est défini sur“ Disabled ”HKLM SOFRWARE Policies Microsoft Windows SystemDisableLockScreenAppNotifications = 1DisableLogonBackgroundImage = 1 Corrige un problème qui empêchait l’explorateur de fichiers de fonctionner lors de la navigation dans les répertoires d’images brutes et d’autres types de fichiers. Nous avons amélioré l’expérience de la tablette pour les appareils convertibles ou hybrides dans des scénarios ancrés. Nous avons amélioré l’expérience utilisateur des pages d’inscription Windows Hello pour les paramètres d’empreintes digitales et faciales. Nous empêchons les comptes d’un autre locataire de se connecter à un appareil Surface Hub Nous avons mis à jour le rapport ation du fuseau horaire du Yukon, Canada Correction d’une erreur d’arrêt 0xC2 dans usbccgp.sys Nous avons résolu un problème qui empêchait l’Observateur d’événements Microsoft Management Console (MMC) de fonctionner lorsque le moniteur secondaire se trouve au-dessus du moniteur principal. Une exception hors limites apparaît. Nous avons résolu un problème qui empêchait le type de démarrage du service de gestion à distance Windows (WinRM) de migrer. Nous avons résolu un problème avec les compteurs de performances des objets. Nous avons résolu un problème qui les empêche de Les paramètres de la virtualisation de l’expérience utilisateur Microsoft (UE-V) sont déplacés pour activer les fichiers de signature utilisés pour les nouveaux messages, les transferts et les réponses. Nous avons résolu un problème qui empêche les utilisateurs de configurer les clés REG_EXPAND_SZ dans certains scénarios automatisés. Nous avons résolu un problème avec le nœud EnhancedAppLayerSecurity dans Modern Device Management (MDM) qui empêchait ses paramètres d’être appliqués correctement aux machines clientes. Nous avons résolu un problème qui entraînait une fuite de mémoire dans le processus LsaIso.exe lorsque le serveur est soumis à une forte charge d’authentification et que Credential Guard est activé. Nous avons résolu un problème qui pouvait entraîner un retard de jusqu’à deux minutes lors de la connexion ou du déverrouillage d’une session sur des machines hybrides jointes à Azure Active Directory. Nous avons résolu un problème qui Il empêche la signature de hachage de fonctionner correctement lors de l’utilisation du fournisseur de chiffrement de plateforme Microsoft pour les modules de plateforme sécurisée (TPM). Ce problème peut également affecter les logiciels réseau, tels que les applications de réseau privé virtuel (VPN). Nous avons résolu un problème qui continuait d’afficher l’ancien indice de nom d’utilisateur dans la zone de connexion de la carte à puce après un La machine a été utilisée par différents utilisateurs avec des informations d’identification de domaine. Nous avons résolu un problème qui entraînait l’expiration et l’échec de la communication avec le TPM. Nous avons résolu un problème qui empêchait parfois AppLocker d’exécuter une application dont la règle d’éditeur l’autorise à s’exécuter. Nous avons résolu un problème où les règles de l’éditeur AppLocker pouvaient parfois empêcher les applications de charger des modules logiciels; Cela peut entraîner un blocage partiel de l’application. Nous avons résolu un problème qui entraînait l’échec de la promotion d’un serveur en contrôleur de domaine. Cela se produit lorsque le processus LSASS (Local Security Authority Subsystem Service) est défini sur Protected Process Light (PPL). Nous avons résolu un problème qui vous empêche de déverrouiller un appareil si vous avez entré un espace avant le nom d’utilisateur lors de la connexion. pour la première fois sur l’appareil. Nous avons résolu un problème qui empêchait un système de fonctionner et générait un code d’arrêt 7E. Nous avons résolu un problème qui faisait que les applications mettaient beaucoup de temps à s’ouvrir. Nous avons corrigé les échecs de classification causés par un nom Principal utilisateur incorrect (UPN) Nous avons résolu un problème dans les scénarios de cluster qui entraînait l’invalidité des descripteurs de fichier .vmcx et .vmrs après le basculement du stockage. Par conséquent, la migration dynamique et les autres activités de maintenance des machines virtuelles (VM) échouent avec STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR. Nous avons résolu un problème de ciblage d’interruption qui pouvait entraîner une interruption sur le mauvais processeur. Nous avons résolu un problème qui entraînait un décalage lors de l’arrêt lors de l’exécution du service de filtrage du clavier Microsoft. Nous avons résolu un problème qui faisait qu’une machine demandait une nouvelle adresse IP après l’authentification. Résolution d’un problème qui provoquait le service de transfert intelligent en arrière-plan (BITS) télécharger des données alors qu’un appareil est en mode cellulaire sans autorisation utilisateur explicite Résout un problème qui empêche Always On VPN (AOVPN) de se reconnecter automatiquement lors de la sortie de veille ou d’hibernation Résout un problème qui a causé le Les tunnels utilisateur AOVPN utiliseront le mauvais certificat. Résout un problème a avec AOVPN qui se produit lorsque les tunnels utilisateur et appareil sont configurés pour se connecter au même point de terminaison. Résout un problème qui empêchait les applications VPN de fonctionner dans certains cas lorsqu’elles tentaient d’énumérer les profils VPN. Résout un problème qui provoquait La boîte de dialogue Optimiser les lecteurs signalait à tort que les lecteurs précédemment optimisés devaient être ré-optimisés. Résout un problème qui ne désactive pas la mémoire tampon de l’hôte (HMB) lorsque vous forcez l’arrêt d’un périphérique. Par conséquent, les disques SSD (Solid State Drives) ne suppriment pas le contenu HMB. Résout un problème qui empêche les applications de télécharger une mise à jour ou de s’ouvrir dans certains scénarios. Résout un problème qui pouvait provoquer une erreur d’arrêt (0xC00002E3) lorsque début. Ce problème se produit après l’installation de certaines mises à jour Windows publiées le 21 avril 2020 ou après cette date. Résout un problème pouvant entraîner une erreur Stop 7E dans nfssvr.sys sur les serveurs exécutant le service NFS (Network File System) Résout un problème avec Server Message Block (SMB). Ce problème enregistre de manière incorrecte l’événement Microsoft-Windows-SMBClient 31013 dans le journal des événements Microsoft-Windows-SMBClient / Security d’un client SMB lorsqu’un serveur SMB renvoie STATUS_USER_SESSION_DELETED. Ce problème se produit lorsque les utilisateurs ou les applications clientes SMB ouvrent plusieurs sessions SMB avec le même jeu de connexions TCP (Transmission Control Protocol) sur le même serveur SMB. Ce problème est le plus susceptible de se produire sur les serveurs de bureau distants. Résout un problème qui a amené SMB à utiliser de manière incorrecte l’identificateur non continu disponible d’origine mis en cache dans un fichier. Cet identifiant devient invalide après une panne de réseau ou un basculement de stockage. Par conséquent, les applications se bloquent avec des erreurs telles que STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR. Résout un problème qui entraîne la perte de données écrites lorsqu’une application ouvre un fichier et écrit à la fin du fichier dans un dossier partagé. Résout un problème avec certaines applications, telles que Microsoft Excel, qui se produit lors de l’utilisation de l’éditeur de méthode d’entrée (IME) de Microsoft pour les langues chinoises et japonaises. Vous pouvez recevoir une erreur ou l’application peut cesser de répondre ou se fermer lorsque vous essayez de faire glisser avec la souris.