Build 20221 est lancé pour Windows 10 Insider Dev Channel

Nous avons une nouvelle version du canal de développement Windows 10 Insider Preview. Microsoft a déployé le Construire 20221 et avec lui, nous disons au revoir à Contacts en tant qu’application indépendante, rappelant Windows 10 Phone, devenant dépendante de sa messagerie et de son calendrier.

Nouveautés de la version 20221

Meet Now sur la barre des tâches de Windows 10

Plus tôt cette année, ils ont présenté Meet Now sur Skype. Meet Now facilite la connexion avec n’importe qui en seulement deux clics et gratuitement, et chaque appel peut durer jusqu’à 24 heures. Aujourd’hui, ils étendent cette fonctionnalité dans Windows 10 en apportant Meet Now directement à la barre des tâches. Vous pouvez désormais configurer facilement un appel vidéo et communiquer avec vos amis et votre famille en un instant en cliquant sur l’icône «Meet Now» dans la zone de notification (systray) de la barre des tâches de Windows 10. Aucune inscription ni téléchargement requis.

Créez une réunion:

Rejoignez une réunion:

Cette fonctionnalité est déployée à un sous-ensemble d’initiés dans le pipeline de développement dès le début, pour nous aider à identifier rapidement les problèmes qui peuvent affecter les performances et la fiabilité. Soyez assuré qu’ils seront déployés progressivement pour tous les acteurs du pipeline de développement.

Autres mises à jour pour les initiés

Les notifications de votre téléphone peuvent maintenant être épinglées

L’application Votre téléphone a une nouvelle fonction de broche intégrée au flux de notification. Avec l’épinglage des notifications, vous pouvez facilement épingler pour enregistrer les notifications importantes qui seront collées en haut de votre flux afin qu’elles soient facilement accessibles et se démarquent du reste de vos notifications. Pour tester cette fonctionnalité, recherchez une notification que vous souhaitez épingler et cliquez sur les points de suspension dans le menu supplémentaire. Là, vous verrez l’option «Notification PIN».

Étant donné que la notification restera désormais en haut de votre flux, vous n’avez plus à vous soucier de manquer la notification et vous pouvez facilement accéder au fil de discussion et utiliser toutes vos fonctionnalités préférées, telles que la réponse en ligne. Lorsque vous n’avez plus besoin de ce fil de notification, vous pouvez simplement le désépingler en cliquant sur l’icône de désépinglage.

Il s’agit d’une mise en œuvre progressive, il peut donc s’écouler quelques jours avant que les notifications n’apparaissent dans l’application Votre téléphone.

Mises à jour des développeurs

Le SDK Windows est maintenant continuellement mis à jour avec le canal de développement. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal de développement, le SDK correspondant le sera également. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK. Les SDK seront archivés dans Flight Hub.

Changements et améliorations

Comme certains initiés l’ont peut-être remarqué, ils ajoutent une notification pour vous informer lorsqu’une application s’inscrit pour s’exécuter au démarrage (Paramètres> Applications> Applications de démarrage). La plupart des lancements d’applications Contacts proviennent directement de la messagerie et Calendrier dans Windows 10, l’application Contacts n’apparaît plus en tant qu’application autonome au démarrage. Il reste une application de boîte de réception et peut être lancé pour gérer vos contacts à partir du bouton dans les applications Mail et Calendrier.

Corrections

Correction d’un problème où la nouvelle section Gérer les disques et les volumes dans Paramètres ne bloquait pas la possibilité de modifier la lettre de lecteur du volume système. Correction d’un problème qui pouvait rendre le menu Démarrer et le centre de maintenance totalement transparents lorsque certaines applications étaient ouvertes en arrière-plan Correction d’un problème qui pouvait provoquer un plantage lors de l’ouverture du menu Alimentation dans Démarrer lors de l’exécution de la Loupe à un niveau de zoom élevé Correction d’un problème pouvant entraîner une vignette de bureau virtuel dans la vue des tâches montrant un bureau vide même après avoir déplacé une application vers ce bureau. Correction d’un problème de saisie avec un IME dans les champs de texte de certaines applications qui pouvait empêcher la saisie de ne plus être acceptée. Problème pouvant entraîner le blocage du panel de candidats chinois Pinyin IME sur la première lettre lors de la saisie dans certains jeux s.Corrige un problème qui pouvait bloquer Windows Update à «Téléchargement – 0%» pendant une longue période. Corrige les erreurs génériques lors de l’utilisation de wsl –install Windows Subsystem pour Linux. Corrige un bogue où le Le noyau Linux ne s’installe pas lors de l’utilisation de wsl – installez le sous-système Windows pour Linux.

Problèmes connus

Ils étudient des rapports sur le blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. Ils travaillent sur un correctif pour activer l’aperçu en direct des onglets de site épinglés. Ils travaillent pour activer la nouvelle expérience de barre. Tâche pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez détacher le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils enquêtent sur les rapports de plantage ou de plantage de certaines applications Office après la mise à jour vers une nouvelle version Ils travaillent sur un correctif pour un problème qui a provoqué l’échec de l’installation pour certains initiés lors de l’ouverture de Gérer les disques et les volumes. Ils étudient les rapports de certains périphériques rencontrant une vérification de bogue KMODE_EXCEPTION lors de l’utilisation de certaines technologies de virtualisation. Ils étudient un problème qui Cela affecte le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 où les utilisateurs peuvent recevoir l’erreur: “L’appel de la procédure à distance a échoué” au démarrage. Ils étudient un bogue où l’adaptateur vEthernet sur le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 est déconnectez-vous après une période d’utilisation. Pour tous les détails, suivez ce fil de discussion Github.