Build 20226 disponible pour le canal de développement Windows 10

Les utilisateurs de Windows Insiders sur le canal développeur peuvent désormais télécharger le Construire 20226, qui s’accompagne d’une série d’améliorations visant à améliorer la sécurité de nos données stockées et à optimiser l’utilisation de l’application «Votre téléphone» avec divers appareils.

Nouveautés de la version 20226

Protéger les données des utilisateurs

Essayer de récupérer des données après une panne de disque est frustrant et coûteux. Cette fonctionnalité est conçue pour détecter les anomalies matérielles des SSD NVMe et avertir les utilisateurs suffisamment tôt pour agir. Il est fortement conseillé aux utilisateurs de sauvegarder leurs données immédiatement après avoir reçu une notification.

En cliquant sur la notification ou en accédant à la page des propriétés du lecteur dans Paramètres de stockage (Paramètres -> Système -> Stockage -> Gérer les disques et les volumes -> Propriétés), vous obtiendrez des détails supplémentaires.

Nouvelle expérience de configuration de votre téléphone

L’équipe Your Phone est heureuse de mettre en place une nouvelle expérience utilisateur pour gérer vos appareils liés à l’application. Avec cette nouvelle page de paramètres, vous pouvez désormais associer un nouvel appareil, supprimer un ancien appareil et basculer facilement entre les appareils actifs dans l’application. Ils ont également apporté des améliorations visuelles pour afficher votre liste d’appareils. Désormais, chaque appareil est identifiable sur sa propre carte d’appareil avec son fond d’écran synchronisé personnellement.

Cette nouvelle expérience utilisateur sera progressivement déployée dans les Insiders, de sorte que son apparition dans l’application Votre téléphone peut prendre un certain temps.

Mises à jour des développeurs

Le SDK Windows est maintenant continuellement publié avec le Dev Channel. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal de développement, le SDK correspondant le sera également. Vous pouvez toujours installer le dernier SDK Insider à partir de aka.ms/InsiderSDK. Les versions du SDK seront archivées dans Flight Hub avec les versions du système d’exploitation.

Changements et améliorations

Ils commencent à mettre en œuvre un changement qui désactivera la synchronisation des sujets. Dans ce cadre, vous ne verrez plus “Thème” comme option dans Synchroniser vos paramètres, et les modifications apportées à votre arrière-plan ne seront pas synchronisées sur l’appareil. Si vous avez utilisé la synchronisation de thème, lors de la configuration d’un nouveau PC ou d’un nouveau compte, il y aura un téléchargement unique du dernier fond d’écran du bureau synchronisé enregistré dans% LOCALAPPDATA% Microsoft Windows WallpaperBackup si vous devez y accéder. Après quelques améliorations à fiabilité, ils réactivent la capacité des fenêtres du Bloc-notes à continuer à se mettre à jour et à redémarrer (si l’option “Redémarrer les applications” est activée dans les paramètres de connexion). Lorsqu’un PWA est installé à partir de Microsoft Edge, le gestionnaire Le Gestionnaire des tâches l’affichera désormais correctement sous Applications au lieu de Processus en arrière-plan dans l’onglet Processus, et il affichera l’icône d’application associée à la PWA. Ils mettent à jour l’Explorateur de fichiers de sorte que si vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier OneDrive compressé défini sur en ligne uniquement, vous verrez maintenant une option Extraire tout, comme si le fichier était disponible localement sur PC Ils mettent à jour les nouvelles options DNS dans Paramètres afin qu’une entrée DNS statique soit requise lors de la saisie d’une IP statique et pour que la passerelle ne soit pas un champ obligatoire Ils mettent à jour la disposition du clavier N’Ko donc appuyer sur Shift + 6 insérera maintenant ߾ (U + 07FE) et appuyer sur Shift + 7 insérera maintenant ߿ (U + 07FF).

Corrections

Ils ont résolu un problème qui entraînait l’échec de l’installation pour certains initiés lors de l’ouverture de Gérer les disques et les volumes. Correction d’un problème qui affectait le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 où les utilisateurs pouvaient recevoir l’erreur: “L’appel de la procédure à distance a échoué ” au début. Consultez ce problème GitHub pour plus de détails. Correction d’un problème où l’activation de la reconnaissance vocale dans la facilité d’accès dans les paramètres nécessitait de manière inattendue des autorisations d’administrateur. Correction d’un problème où, après la désactivation de «Ombres portées pour étiquettes d’icônes sur le bureau »et à l’ouverture de la vue des tâches, les ombres réapparaissaient de manière inattendue. Correction d’un problème où le fait d’appuyer sur F7 dans la zone de recherche de l’Explorateur de fichiers affichait une boîte de dialogue demandant l’activation Navigation dans le classement. Correction d’un problème où Focus Assist considérait l’écran de veille comme une application plein écran et supprimait les notifications lors de son exécution. Correction d’un problème qui affectait la fiabilité d’explorateur.exe pour certains initiés ces dernières années vols Correction d’un problème où certaines des applications dans le dossier Accessoires de e Windows dans la liste de toutes les applications de démarrage a affiché de manière inattendue le nom Accessoires Windows lors de l’épinglage au menu Démarrer dans les versions récentes Correction d’un problème qui affectait les performances et la fiabilité de la barre des tâches sur les appareils convertibles 2 en 1 Correction de quelques problèmes qui affectaient la fiabilité du centre d’action Correction de quelques problèmes qui affectaient la fiabilité des paramètres Correction d’un problème où l’icône Paramètres était étonnamment petite lorsqu’elle était épinglée au menu Démarrer et utilisait la petite taille de la vignette. Correction d’un problème dans les paramètres du pavé tactile où l’en-tête de la section Taps était inopinément manquant lors des derniers vols. Correction d’un problème avec Meet Now qui provoquait le plantage du menu déroulant si j’appuyais sur la touche Échap lors de l’ouverture: corrige un problème qui, si Meet Now était ouvert avant l’ouverture d’un jeu mplist de la barre des tâches, ShellExperienceHost est tombé en panne. Ils ont apporté des correctifs pour améliorer l’accessibilité de la liste déroulante Meet Now, notamment la mise à jour de l’ordre des onglets, le marquage de l’image pour que le Narrateur ne la lise pas, l’ajustement du contraste du boutons, faites naviguer les touches fléchées entre les boutons et corrigez un problème où le focus ne revenait pas à l’emplacement précédent dans la barre des tâches après avoir appuyé sur la touche Échap. Correction d’un dernier problème de vol qui provoquait certaines applications ne s’installent pas, invoquant un manque de connectivité Internet, lorsque IPV6 a été activé Résout un problème avec les nouvelles options DNS dans les paramètres réseau où le passage d’un DNS personnalisé à automatique entraînerait une perte de connectivité .Corrige un problème qui nous empêchait d’insérer le point d’interrogation pleine largeur lors de la saisie avec Pinyin IME en c Compilations récentes. Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de l’IME japonais lors de l’initialisation. Correction de deux problèmes avec l’IME Bopomofo qui affectaient l’utilisation des touches Maj et Ctrl dans les applications lorsque l’IME était actif. Correction d’un Problème avec la disposition du clavier tactile turc à une main, où les touches ü et ö étaient manquantes. Correction d’un problème d’utilisation de la disposition du clavier tactile japonais qui pouvait entraîner le blocage de l’interface utilisateur de la barre d’espace dans un état maintenu enfoncé.

Problèmes connus

Ils étudient des rapports sur le blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. Ils travaillent sur un correctif pour activer l’aperçu en direct des onglets de site épinglés. Ils travaillent pour activer la nouvelle expérience de barre. Tâche pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez détacher le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils travaillent sur un correctif pour un problème où certaines applications Office se bloquent après pour effectuer une mise à niveau vers une nouvelle version. Ils travaillent sur un correctif pour un problème qui a provoqué une vérification de bogue KMODE_EXCEPTION sur certains appareils lors de l’utilisation de certaines technologies de virtualisation. Ils travaillent sur un correctif où certains appareils subissent une vérification de bogue DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Ils étudient un bogue où l’adaptateur vEthernet sur le sous-système Windows pour les distributions Linux 2 se déconnecte après une période d’utilisation. Pour plus de détails, suivez ce fil de discussion GitHub. Ils tentent de résoudre un problème où, après avoir effectué cette compilation, certains utilisateurs reçoivent une notification de l’Assistant de compatibilité indiquant que «Microsoft Office n’est plus disponible». Malgré la notification, Office devrait toujours être là et fonctionner correctement.