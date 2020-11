Build 20251 arrive sur le canal de développement Windows 10

Nous avons une nouvelle version pour Windows 10 Insider Preview, dans ce cas sur le canal Dev sous le nom de Build 20251 (FE_RELEASE), une mise à jour qui ne propose pas de nouvelles fonctions ou ajouts, mais qui vient plutôt apporter des corrections comme on le voit dans la liste des actualités.

Mises à jour des développeurs

Le SDK Windows est désormais mis à jour en permanence sur le canal Dev. Chaque fois qu’une nouvelle version du système d’exploitation est transférée vers le canal Dev, le SDK correspondant le sera également.

Corrections

Correction d’un problème qui faisait que l’arrière-plan de certaines boîtes de dialogue apparaissait de manière inattendue grise au lieu de blanc sur les deux derniers vols Correction d’un problème qui faisait que la barre des tâches bloquait récemment le bouton d’alimentation dans le menu Démarrer pour certains initiés Correction d’un problème qui faisait que certains initiés voyaient une vérification de bogue SYSTEM THREAD UNHANDLED EXCEPTION. Correction d’un plantage avec opengl32.dll. Correction d’un problème qui pouvait provoquer le plantage de l’application Paramètres lors de la recherche de mises à jour immédiatement après mise à jour. Correction d’un problème qui pouvait amener l’application Paramètres à envoyer une notification qui disait uniquement «nouvelle notification». Correction d’un problème qui empêchait l’indexeur de recherche de récupérer les métadonnées des fichiers HEIF et WebP. n’a pas pu rechercher ces fichiers à l’aide de métadonnées telles que la date de capture. Un problème qui empêchait l’option Diffuser sur l’appareil dans Films et TV (et d’autres applications de lecteur multimédia) de ne pas effectuer d’action lorsque vous cliquiez sur un appareil répertorié dans les versions récentes. Correction d’un problème dans les versions récentes qui pouvait entraîner l’écran que je projetais avec Miracast s’est figé peu de temps après la connexion.[ACTUALIZACIÓN] Résout le problème qui empêchait Windows PowerShell de démarrer pour les initiés sur les PC ARM tels que Surface Pro X.

Problèmes connus

Ils travaillent sur un correctif pour un problème commençant par la build 20236 où l’installation de jeux à partir du Store sur un lecteur secondaire non-OS rendra le lecteur secondaire inaccessible. Pour éviter que cela ne se produise, vous devez modifier le stockage par défaut du nouveau contenu sur le lecteur secondaire AVANT d’installer le jeu. Cela peut être fait dans Paramètres> Stockage> Modifier l’emplacement où le nouveau contenu est enregistré. Ils recherchent des rapports sur le blocage du processus de mise à jour pendant de longues périodes lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. Les aperçus en direct des sites épinglés ne sont pas encore disponibles. activé pour tous les initiés, vous pouvez donc voir une fenêtre grise lorsque vous survolez la vignette dans la barre des tâches. Nous travaillons toujours à peaufiner cette expérience. Ils s’efforcent d’activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez désépingler le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils s’efforcent de résoudre un problème qui provoquait une vérification de bogue DPC_WATCHDOG_VIOLATION sur certains appareils. Windows Les initiés sur les PC ARM comme Surface Pro X remarqueront que Windows PowerShell ne démarrera pas sur cette version. Pour contourner le problème, utilisez «Windows PowerShell (x86)» ou «Windows PowerShell ISE (x86)» dans le menu Démarrer si vous devez utiliser PowerShell. Ou téléchargez le nouveau PowerShell 7 moderne qui exploite ARM en s’exécutant en mode natif. De plus, l’icône est plus jolie. CORRIGÉ – Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels certains utilisateurs voient l’erreur 0x80070426 lorsqu’ils utilisent leur compte Microsoft pour se connecter à diverses applications. Si vous le trouvez, le redémarrage de votre PC peut le résoudre.[AÑADIDO] Ils étudient un problème où, après avoir effectué cette compilation, aucun lecteur n’apparaît dans Paramètres> Système> Stockage> Gérer les disques et les volumes. Pour contourner ce problème, vous pouvez gérer vos disques dans l’outil classique de gestion des disques.