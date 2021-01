Le pillard cible actuellement les extensions Witch Queen et Lightfall.

Novembre dernier, Bungie a élargi l’univers de Destiny 2 avec le bundle téléchargeable Beyond Light – tout à fait remarquable en termes artistiques et narratifs, mais avec des aspérités très évidentes en termes de progression qui ont suscité des réactions assez négatives dans la communauté au cours des dernières semaines. Conscients de cela, les parents de Halo pensent maintenant à lui Panorama 2021, et nous en aurons bientôt des nouvelles.

Les meilleurs jours du destin sont encore à venir Joe Blackburn De retour à Bungie après un an de pause avec Riot Games, Joe Blackburn – ans, concepteur de raid et maintenant assistant réalisateur – laisse un message à la communauté du jeu qui va comme ceci: “L’année dernière, j’ai dit les meilleurs jours de Destiny sont encore à venir. Sachant ce qui va arriver, j’y crois plus que jamais. Mais nous avons travail en attente pour y arriver “.

“2021 va être un peu différent pour Destiny “continue.” Je prends le temps de valider nos plans, mais vous pouvez attendre [un artículo sobre el estado de Destiny en 2021] Dans le passé, le réalisateur Luke Smith a partagé une écriture similaire incroyablement longue pour refléter les philosophies et les orientations du studio, mais il reste à voir si ce cas sera identique.

Au courant Saison de chasse Il lui reste moins de trois semaines à vivre au moment d’écrire cette pièce. Dans le dernier redémarrage hebdomadaire, Bungie a ajouté une nouvelle quête qui sert de touche finale à l’arc de résurrection d’Uldren où l’arme exotique Moonhawk peut être obtenue avec des avantages aléatoires. La question est de savoir si cela suffira à ramener les joueurs les plus fidèles en attente de nouvelles plus importantes. D’un autre côté, ce n’est un secret pour personne que dans un proche avenir du jeu, nous aurons un jeu croisé et un système de transmogrification amélioré.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

En savoir plus: Destiny 2 et Bungie.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');