Si desea mantener su hogar más limpio que nunca, uno de los mejores dispositivos que puede comprar es un aspirateur robot. Dado que sus precios son cada vez más competitivos desde hace unos años, estos productos se han convertido en una característica habituel de muchas casas. Además, si quieres conseguir modelos de las empresas más prestigiosas del sector a un precio económico, esta es una oportunidad que no debes dejar pasar.

Ahora puedes hacerte con un robot aspirateur Roomba barato y ahorrarte 200 euros. Hablamos del modelo e5154, uno de los mejores iRobot que mapean la casa. En su interior une série de fonctions fonctionnelles que permitirán que no tengas que preocuparte más por el suelo de tu casa.

Un robot aspirateur idéal pour mascotas

Como podrás comprobar en la imagen que encabeza estas líneas, a nivel estético no vemos diferencias respecto a cualquier otro modelo. Pero bajo el capó de este robot aspirador Roomba de iRobot se esconde un arsenal de funcionalidades. Si tienes mascotas en casa, este modelo presume de un sistema de limpieza premium en 3 fases, que se encarga de sacarle el máximo partido para que no quede ni rastro de pelos de tu perro o gato en el suelo, la alfombra o cualquier otro elemento. El filtro de alta eficiencia atrapa el 99% de los alérgenos.

Además, este modelo cuenta con tecnología Dirt Detect, que se encarga de analizar el suelo en búsqueda de partículas de suciedad de las zonas más transitadas, por lo que no te encontrarás con resultados decepcionantes cuando dejes trabajar a este robot limpiador mientras tú haces otras tareas. Además, paredes Mur virtuel duales crean una barrera invisible que mantiene al robot aspirador Roomba fuera de zonas específicas o lejos de objetos.

Oferta par el Aspirador Roomba e5154

Una opción a la que no the falta the posibilidad of ser configurada mediante el uso of the aplicación iRobot HOME pone todo el poder of the limpieza al alcance of the mano. Para ello incluye conectividad WiFi, y no le falta una tecnología que permite destacar los lugares donde hay más suicidada. El ahorro de la oferta que existe es del 40% en la tienda Amazon. No se tiene nada que pagar por los gastos de envío si se tiene una cuenta Prime.

Compatible avec Alexa

El robot aspirador cuenta con soporte para Alexa. De esta manera, podrás activarlo mediante una sencilla orden de voz. Por otro lado, hay que decir que este modelo volverá a su base de carga en el momento en el que note que se va a quedar sin batería. ¿Te preocupa su autonomía? Tranquilo, que supera los 90 minutos, tiempo más que suficiente para mantener el suelo de tu casa como los chorros del oro cada día.