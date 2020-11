Accord historique sur les deux Amazon Kindles les plus vendus – obtenez-les moins cher que jamais.

Écrit par Dídac Dalmases

Pour ce Black Friday 2020 Amazon jette la maison par la fenêtre avec beaucoup de ses produits, liquider ses appareils intelligents les plus vendus à 50% ou encore mettre les ciseaux au Fire TV Stick, qui peut être le vôtre pour moins de 20 euros.

Cependant, il y a un offre particulièrement intéressant que tu ne peux pas arrêter de voir: Kindle pour enregistrer bas! De nos jours, vous pouvez acheter le produit Amazon le plus emblématique pour seulement 64,99 euros, sans aucun doute, le cadeau parfait pour ce Noël.

Savoir plus: Kindle Paperwhite Savoir plus: Kindle Oasis

Occasion historique d’acheter le Kindle le moins cher

Pour 64,99 euros, vous obtenez le Kindle de dixième génération (le plus récent), un appareil historique avec lequel, croyez-nous, tu oublieras le papier. Nous parlons du livre électronique le plus réussi du marché, qui comprend batterie pendant des semaines, lumière dimmable, commande tactile et une conception robuste et léger cela vous donnera envie de l’emporter partout.

Si vous vous interrogez sur la réduction, Amazon a mis un “snip” de près de 30%, abaissant son prix habituel de 90 euros à actuel 64,99, Pour ce que voulez-vous économiser 25 euros. Et attention, le truc ne s’arrête pas là car ceux qui veulent un qualité supplémentaire et écran et résistance à l’eauIls peuvent être réalisés avec le Kindle Oasis, qui bénéficie d’une réduction de 60 euros.

Enfin, vous aimerez savoir que également à l’occasion du Black Friday, Amazon a baissé le prix de Kindle Unlimited, son “Spotify des livres” particulier, grâce auquel vous pouvez accéder à plus d’un million de livres pour moins de 5 euros par mois pendant les 6 premiers mois. Allez, pour environ 95 euros vous avez un Kindle et un an et demi de livres. Avez-vous déjà pensé au nombre de livres à acheter par an? Combien ça coûte? Ça.

Savoir plus: Les mobiles les plus vendus du Black Friday sur Amazon à ne pas manquer

Amazon prend quelques jours avec le Kindle Paperwhite à un prix risible, un montant qui maintient uniquement pendant la campagne Black Friday, il est donc possible qu’après Cybermonday je le télécharge à nouveau, donc, si vous l’avez clair, allez-y car c’est un excellent achat.

Savoir plus: Kindle Paperwhite Savoir plus: Kindle Oasis