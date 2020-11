Détecter les intrus indésirables est un peu plus facile avec ce produit Xiaomi.

La phrase que nous pouvons utiliser avec chaque nouvelle qui nous parvient à propos d’un nouveau produit Xiaomi est qu’elle “ne cessera jamais de nous étonner”. La firme chinoise continue de tester d’innombrables objets technologiques sur son territoire au-delà des smartphones et a lancé un capteur humain à un prix ridicule.

le Mon capteur humain 2 Il peut être acheté pour 9 euros dans des conditions normales, mais jusqu’au 2 décembre, il est possible de l’obtenir pour 7 euros grâce à la campagne de financement participatif qui a été lancée par lui.

Compatibilité totale avec d’autres produits Xiaomi

Le Xiaomi Human Sensor 2 peut être placé n’importe où dans la maison pour effectuer un surveillance des mouvements de personnes. De plus, grâce à sa compatibilité avec l’application Mijia, il est possible connectez-le à d’autres appareils intelligents Xiaomi et configurer des actions conjointes via l’application susmentionnée.

Par exemple, l’utilisateur peut configurer le Xiaomi Human Sensor 2 pour que, lorsqu’il détecte un mouvement la nuit, il allume les lumières automatiquement (attention à ceux qui ont des animaux domestiques). Une caméra de surveillance peut également être configurée pour que commencer l’enregistrement s’il y a du mouvement et envoyez la vidéo directement à l’application Mijia.

De la firme chinoise, il est déclaré que cet appareil est capable de suivre intelligemment les mouvements, quelles que soient les conditions d’éclairage ambiant. De même, il fournit également des informations sur la connexion à la lumière et la sécurité des différents coins de la maison même si ce n’est pas explicitement là, le tout grâce à l’application.

Le Mi Human Sensor 2 utilise une technologie écoénergétique et équipe un pile CR2450 standard, qui, selon l’entreprise, peut durent environ un an. Comme pour les autres fonctions, via l’application, vous pouvez vérifier l’état de votre charge, en plus d’autres aspects tels que le puissance du signal Bluetooth ou produits associés.