Après avoir fait une variante coûteuse de Samsung Galaxy Z Flip avec un look romantique et rétro, et après avoir créé, avant même la sortie officielle, une variante tout aussi chère de Game of Thrones sur le thème du Samsung Galaxy Fold, Caviar, société russe spécialisée dans la production de smartphones et d’accessoires de luxe, reprend le dessus. Cette fois pour créer une version belle, élégante et chère du nouveau Samsung Galaxy Note 20, fabriqué en marbre naturel et or rose.

Samsung Galaxy Note 20 luxe: inspiré de quatre grands monuments historiques

Destiné à quelques utilisateurs, en partie parce que son prix ne le rend pas si accessible, en partie parce que seules quelques unités ont été fabriquées dans le monde, Caviar a bien produit quatre variantes de Samsung Galaxy Note 20, chacun inspiré d’un monument d’il y a des siècles – sinon même des millénaires.

Et donc, le modèle inspiré de la Sainte-Sophie combine l’or rose avec du marbre noir et présente des gravures qui rappellent la grande mosquée bénie de la Grande Sainte-Sophie. Parthénonau lieu de cela, il combine l’or rose avec du marbre blanc et présente des gravures qui rappellent le temple grec. Et encore une fois, le Ville oubliée combine l’or rose avec du marbre vert et présente des gravures qui font référence à l’extérieur de ce qui était autrefois le palais impérial des dynasties Ming et Qing. Tandis que le La cathédrale Saint-Basile combine l’or rose avec du marbre rouge et présente des gravures qui rappellent les décorations sur les façades de la belle cathédrale russe.

Des prix? Il commence à 5830 $ pour le Samsung Galaxy Note 20 Hagia Sophia; 5 750 $ pour le Samsung Galaxy Note 20 Parthenon; 6 060 $ pour le Samsung Galaxy Note 20 Forbidden City et 6 260 $ pour le Samsung Galaxy Note 20 St. Basil’s Cathedral. Bref, c’est un luxe destiné à quelques-uns, mais si vous aussi vous faites partie de ces rares ou avez été intrigués, je vous recommande de jeter un œil au site officiel pour en savoir plus.