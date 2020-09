¿Qué puerto tiene tu teléfono?

Al buscar un cable para cargar tu teléfono, lo primero que debes considerar es el puerto que conecta el teléfono al cable. En el mercado encontramos tres opciones:

Los iPhone emplean los foudre de Puertos.

Los teléfonos Android de gama de entrada micro USB.

El puerto USB-C pour teléfonos Android nuevos, generalmente de gamas media y alta.

¿Por qué no un cable universal?

Hemos visto que los cables no solo pueden cargar teléfonos móviles, sino también alimentar otros dispositivos. En el punto anterior, introdujimos en detalle que se puede utilizar para auriculares, portátiles, tablettes, e-books…

Otra opción para maximizar la utilidad del cable es que sea «universal» (en la medida de lo posible), es decir, consta de plusieurs puertos para que podamos adaptarlo al gadget a cargar. Para ello, câbles estos incluyen un cabezal regulable, que fijaremos en el extremo para ser conectado.

Su punto más débil es precisamente que la cabeza que estamos intercambiando está floja.

Limitaciones eléctricas

La función del cable es transferir energía eléctrica desde el adaptador al terminal, y debe estar diseñado para soportarlos. De esta manera, por un lado, la integridad del cable es segura; por otro lado, la vitesse de transmission de l’énergie debe ser lo más baja posible.

Es seguro utilizar los cables oficiales de esta marca, pero si queremos utilizar cables de terceros, lo mejor es comprobar atentamente las especificaciones eléctricas extremas proporcionadas por algunos fabricantes. Desafortunadamente, pas de todo el mundo hace esto.

Si el teléfono que queremos conectar es un iPhone, Apple proporcionará a otros fabricantes la certification «MFi» ou «Made for iPhone» pour garantir que l’accessoire haya sido verificado y certificado por Apple et pueda utilizarse para sus accesorios. producto.

Longitud

Aunque los cables oficiales garantizan una compatibilidad total, suelen tener un defecto muy important: muy cortos. Por supuesto, más de una vez, te sorprenderás al encontrarte parado junto a la toma de corriente cuando utilise tu teléfono porque el cable no llega.

Diseño y materiales

Además de la longitudinal, es muy important elegir un cable resistente y duradero porque tiene una larga vida útil: registerado y desenrollado, conexión y desconexión… En este sentido, algunos cables han ido más allá de las simples fundas de plástico.

Por lo tanto, encontramos un modelo particularmente grueso, que utiliza nailon, revestimiento metálico e incluso trenza reforzada con fibra de Kevlar. También prestaremos atención al puerto, spécialement al área donde el puerto está conectado al cable, que puede torcerse y girar durante el procesamiento.

Seguridad

La fuente de alimentación pasará por el cable que carga el teléfono, por lo que dentro del rango previsible, puede sufrir accidentes como sobrecalentamiento, pérdida y picos de voltaje y cortes de energía.

Es especialmente importante vérifier que cumplan con las certificaciones CE, FCC et RoHS, spécialement si compramos en el extranjero.

Estos certificados son un buen punto de partida para la seguridad, ya que involucran la fabricación, uso y manejo de materiales para productos con ellos.

La certificación CE segura el cumplimiento de las directivas europeas sobre salud, seguridad y protección del medio ambiente, para que pueda venderse dentro de su alcance ..

El certificado RoHS confirma la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

La certification FCC proviene de la Comisión Federal de Comunicaciones, un organismo estadounidense que permite la comercialización de equipos electrónicos y de telecomunicaciones tras cumplir con los critères de los estándares Establecidos para otorgar su sello.

Los mejores cables USB avec más de 30 vatios de potencia

Nimaso USB C A USB C

Le câble de transfert de données USB-C 2.0 permet de prendre en charge, admettez une vitesse de transfert de données de 480 Mbps, la transmission de données de grande capacité complète en plusieurs segments.

Câble Ainope USB Tipo C

Cable Tipo C Carga tiene une vitesse de transfert de données de 480Mbps, puede transferir un archivo de 1Gb en solo 20 segundos.

Câble Ugreen USB C A USB C

Le câble USB C a USB C admite la carga rápida de PD hasta 60W (20V 3A), le permite cargar sus portátiles, tabletas, teléfonos y otros con puerto USB-C a la velocidad máxima, spécialement pour MacBook Pro, MacBook, MacBook Air 2018, iPad Pro 2018, etc., Se recomienda combinarlo con un cargador USB-C PD.

Câble USB C A Lightning Rampow

Le câble USB C a un certificat Lightning pour Apple, afin de garantir une compatibilité de 100% avec tous les appareils iOS. No aparecerá ningún mensaje de publicité con este cargador. No necesita preocuparse de que este cable dañe su dispositivo. El cable puede cargar sus dispositivos iOS de forma segura y a la mayor velocidad posible. Admettez la vitesse de transmission de 480 Mbps et la vitesse de transmission 20V / 3A.

Câble Gianac USB Tipo C

GIANAC Cargador usb c admite cargas de hasta 5V / 3A, usb c estándar y transmite hasta 480Mbps a través de USB 2.0. Construc durable supplémentaire avec des câbles en nylon de haute densité, 10 000 courbures et plus de 10 000 enchufes et desenchufando la vida útil. Los núcleos de alambre de cobre estañado gruesos de alta calidad conducen a un maire rendimiento de carga.Resistencia incorporada de 56kΩpara una carga segura.

Câble NIMASO USB C 3A

Câble USB Tipo C admite una carga segura de alta velocidad de hasta 5 V / 3A y una rápida transferencia de datos de hasta 480 Mbps

Cable De Carga Rápida De 2m Interfaz USB-C

Compatible avec la vitesse de transmission de 10 Gbps. soporte PD60W, pd con cabeza de llenado rápido, se puede utilizar para 87W / 61W / 60W / 45W / 30W / 29W / 18W pour todas las interfaces usb-c con un teléfono móvil, una tableta, una carga rápida y transferencia de datos.

Câble Original Deformación OnePlus 30w

Este le câble USB 3.1 Tipo-C, est l’original de la voiture électrique de OnePlus, une valeur supérieure à celle sans arrepentirás, cuenta avec 30W de puissance que vous permettez cargar tu dispositivo a máxima potencia.