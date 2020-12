Bien que inconnu de beaucoup, le cache est un élément clé des performances. Des navigateurs comme Google Chrome aux processeurs avec ce type de mémoire intégrée, sa présence est une constante dans le monde de la technologieEt s’il n’y avait pas sa capacité à accélérer les opérations, le monde évoluerait généralement beaucoup plus lentement qu’aujourd’hui. Ce ne serait pas un changement excessif, mais ce serait tout à fait perceptible à l’œil nu.

Ainsi, et comme vous pouvez l’imaginer, il existe de nombreux ingénieurs et techniciens qui, à travers le monde, travaillent à améliorer le fonctionnement de ce type de mémoire dans ses nombreuses applications. Dans de nombreux cas, ces emplois se concentrent sur la performance, sur l’accélération de la performance, mais il y a d’autres aspects fondamentaux, et l’un d’eux est la sécurité. Et c’est le cas d’un changement récent de Google Chrome, qui depuis sa version 85 utilise un système différent pour gérer le cache.

Jusqu’à cette version du navigateur, tous les éléments de cache des différents sites que nous avons visités étaient stockés ensemble, donnant lieu à un problème de sécurité potentiel, puisqu’un élément malveillant d’une page Web avait la possibilité d’appeler un élément du mettre en cache une autre page / service, donnant ainsi lieu à d’éventuelles attaques de canaux secondaires. Google Chrome 85 et les versions ultérieures n’utilisent plus un magasin unique pour le cache, mais génère un magasin spécifique pour chaque site, éliminant ainsi cette menace. Désormais, chaque site peut lire exclusivement les éléments depuis son propre cache.

“Ce [en referencia a la caché única] ouvre le navigateur à une attaque de canal secondaire dans laquelle un site peut détecter si un autre site a chargé une ressource en vérifiant si elle est dans le cache. Cela semble inoffensif, mais cela peut être utilisé pour de nombreuses actions néfastes, comme découvrir ce qu’il y a dans votre boîte de réception, vos contacts, etc. », expliquent les ingénieurs de Google Chrome, Josh Karlin et Shivani Sharma, dans un document sur la gestion de le cache dans Google Chrome.

Les versions de Google Chrome de 85 à l’actuel, 87, ont utilisé ce nouveau systèmeMais maintenant, les développeurs de navigateurs envisagent de faire un petit changement pour améliorer l’efficacité du cache. Le problème est que, en créant un magasin unique pour chaque site, pour des raisons d’efficacité, sa taille a été réduite, et moins le contenu peut être stocké, plus il sera nécessaire de récupérer des éléments du serveur, plutôt que du cache.

Ainsi, la fonction déjà testée, comme on peut le lire dans Bleeping Computer, passe par augmenter la taille allouée au cache de chaque site. L’objectif est, bien entendu, que Google Chrome puisse disposer d’une réplique locale de plusieurs éléments, accélérant ainsi considérablement la vitesse de chargement des pages visitées.

Et non, au cas où vous y réfléchissez, cela ne devrait pas se traduire par Google Chrome nécessitant encore plus de mémoire RAM, car nous parlons du cache qui est stocké sur le disque, pas des éléments qui peuvent rester chargés en mémoire pour que leur accès soit quasi immédiat. Et en ce qui concerne la consommation de mémoire, la bonne nouvelle est qu’ils y travaillent également.