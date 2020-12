Cage de Faraday - maintenant au format tissu

Il n’y a que quelque chose de pire qu’un conspiranoïque qui méprise la science, et qui est un conspiranoïque qui prend des éléments scientifiques et les intègre dans ses théories. Le dernier exemple de ceci est dans la cage de Faraday. Il y a quelques jours à peine, nous avons découvert les cages de Faraday pour le routeur, quelque chose à peu près aussi utile qu’un magasin de glace au pôle Nord. Eh bien, il semble que cette semaine nous avions encore une surprise en réserve pour nous, et pour le moment j’aimerais pouvoir insérer un gif animé ou un mème ici avec le texte “Parfois je me sens tellement, tellement fatigué …”.

La raison de mon burn-out est que, comme je l’ai lu sur TechCrunch, les chercheurs ont pu créer un tissu qui intègre un composé appelé MXene, ce qui en fait une cage de Faraday. Un tissu qui, sans aucun doute, sera bien accueilli par des conspiranoïdes comme l’eau de mai, et qu’il est même possible qu’à un moment donné, on voit des propositions de vêtements et d’accessoires basées sur elle ou sur des répliques inspirées de cette création.

Il est important de préciser, oui, que je n’ai aucun problème avec la capacité des chercheurs à créer un tissu capable d’agir comme une cage de Faraday. Au contraire, Je pense que c’est une avancée très intéressante et que, par exemple, peut avoir beaucoup de sens dans les milieux professionnels là où il y a un niveau de rayonnement supérieur aux niveaux de sécurité pour les humains. Par exemple, pour les équipements NBC, une radioprotection supplémentaire peut avoir beaucoup de sens.

Ce qui n’a pas de sens, c’est de vendre, par exemple, vêtements avec la fonction cage de Faraday pour la protection des rayonnements qui, à ce jour et après de nombreuses études scientifiques sérieuses, ne sont pas considérés comme nocifs pour l’homme. Peut-être y a-t-il ceux qui veulent une poche Faraday pour ranger leur mobile et ainsi se protéger des signaux qu’il reçoit et émet. Bien sûr, dans ce cas, il existe un remède beaucoup plus simple et moins cher: mettre le téléphone en mode avion ou l’éteindre complètement.

Mais, bien sûr, je parie que si des vêtements avec ce tissu ou similaire sont enfin commercialisés, cela se produira comme avec la cage de Faraday pour le routeur, c’est-à-dire que sa capacité d’isolation sera partielle. Et qu’est-ce que cela signifie? Étant donné que l’appareil en question se connectera et se déconnectera par intermittence, ce qui à son tour générera plus de trafic de données (c’est-à-dire de signaux émis et reçus), la batterie durera moins longtemps, il est probable que l’appareil deviendra plus chaud. et … enfin, et rien de plus, si cela vous semble peu.

Les cages de Faraday fonctionnent parce que le rayonnement est bloqué par certains métaux, tant que leurs trous (s’ils en ont) sont plus petits que la longueur d’onde du signal à bloquer. Pour en revenir à l’exemple du micro-ondes que j’ai mis l’autre jour (et au fait, Julián, merci mille fois pour la clarification, j’étais en effet confus), les trous que vous pouvez voir dans la porte ont une taille plus petite que les ondes générées par le magnétron, ce qui fait Il leur est impossible de sortir de la cage de Faraday, cet appareil dans lequel nous chauffons notre café le matin.

Je ne peux penser qu’à une seule utilisation, au-delà de la professionnelle, dans laquelle il est logique qu’un utilisateur particulier veuille une cage de Faraday pour le mobile, et c’est pour se protéger contre certains types d’attaques, comme celle récemment publiée par Project Zero. Mais, bien sûr, c’est une autre histoire, et dans ce cas, une cage de Faraday inefficace peut ne pas être un remède.

