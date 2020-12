J’ai lu un article dans The Verge et, toujours en me frottant les yeux et même en me pinçant pour confirmer que je suis réveillé, je dois commencer par un message clé: veuillez ne pas acheter une cage de Faraday pour le routeur, ne dépensez pas entre 100 et 200 euros dans une cage de Faraday pour le routeur et, sauf circonstances exceptionnelles, ne mettez pas votre routeur dans une cage de Faraday. Pas, du moins, jusqu’à ce que vous ayez fini de lire ces nouvelles. Et la 5G n’a pas volé votre âme jusqu’à présent, vous pouvez sûrement résister quelques minutes de plus.

Si vous savez comment fonctionne un routeur et ce qu’est une cage de Faraday, vous vous êtes sûrement frotté les yeux tout en ressentant un certain sentiment d’irréalité car à quoi ça sert? C’est comme mettre une lampe dans une boîte opaque, empêchant ainsi la lumière de le traverser. Avec en plus, bien sûr, d’être déçu quand on voit que, quand on l’allume, on est toujours dans le noir. Que, “étonnamment”, la lumière ne sort pas de la boîte.

Le fait est que, conformément aux multiples conspiranoies autour de la 5G, comme celles qui prétendent que ces réseaux sont responsables du coronavirus, certains vendeurs de fumée ont vu une opportunité en or: vendre une cage de Faraday pour le routeur, c’est-à-dire un boîtier qui empêche le rayonnement électromagnétique d’y entrer et de le sortir. Parce que, bien sûr, celui du rayonnement électromagnétique et du spectre radioélectrique semble terrible.

Leurs vendeurs ne mentionnent pas, dans leurs descriptions de produits, qu’une cage de Faraday pour le routeur, s’il fonctionne bien, il ne permettra pas la communication entre le routeur et les appareils qui l’utilisent pour se connecter à Internet via WiFi. Car, n’oublions pas, le signal WiFi est également transmis à travers le spectre radioélectrique, dans des bandes spécifiques de celui-ci. Une cage de Faraday pour le routeur empêche une telle communication de se produire.

La partie la plus «drôle» de tout cela est que certains acheteurs ont publié des critiques disant qu’ils ne peuvent pas se connecter à Internet car ils ont «verrouillé» le routeur. D’autres, cependant, se plaignent seulement que la force du signal a chuté un peu et que leur connexion est maintenant beaucoup plus lente. Ce qui me fait douter: Une cage de Faraday pour le routeur enfichable est-elle un produit assez bon ou est-elle défectueuse? Parce que si c’est une cage de Faraday …

Pourquoi une cage de Faraday pour le routeur est-elle stupide?

Tout d’abord, comme je l’ai déjà commenté, la fonction d’une cage de Faraday est de bloquer les ondes radio entrant et sortant. Ainsi, si la box est bien conçue, une fois le routeur à l’intérieur, il ne sera plus possible de se connecter à Internet par son intermédiaire via WiFi. Et si même si le routeur est à l’intérieur de celui-ci, il y a toujours un signal WiFi, c’est parce que la box est mal conçue et, par conséquent, elle ne remplit pas sa fonction.

En revanche, une cage de Faraday pour le routeur n’a pas de sens car les ondes utilisées par les différents standards de WiFi, 5G, Bluetooth, etc. sont des rayonnements de type non ionisant. Et qu’est-ce que cela signifie? Très simple, que le signal ne transporte pas assez d’énergie pour affecter les électrons des atomes et, par conséquent, dégrader les cellules. Un signal non ionisant est incapable de générer ce type de dommage. Une cage de Faraday pour votre routeur n’empêche aucun dommage, pour la simple raison que le signal sans fil d’un routeur ne peut pas nuire.

Dans notre quotidien, nous vivons avec des rayonnements non ionisants, ce nommé comme ça sonne mal, mais cela ne présente aucune menace. Différent est, par exemple, le cas des fours à micro-ondes, à l’intérieur desquels se trouve un magnétron qui génère un rayonnement ionisant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette grille de cercles qu’ils ont habituellement sur la porte? Eh bien, cela sert à compléter la cage de Faraday que tous les micro-ondes ont autour du magnétron. Les appareils qui émettent des rayonnements ionisants ont les protections nécessaires, une cage de Faraday pour le routeur n’en a pas, car elle n’en a pas besoin.