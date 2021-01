Chaque année, les joueurs écrivent sur leur calendrier des sorties qui sont non seulement excitantes, mais qui sont en fait très attendues par les joueurs. Et, parmi eux, on retrouve les nouvelles propositions annuelles de Call of Duty. La licence Activision nous offre toutes sortes de propositions marquantes pour tester nos compétences et qui, bien sûr, garantir une bonne dose de nouveautés.

Si en 2020 on était surpris que Treyarch et Raven Software ils travaillaient ensemble sur Call of Duty: Black Ops Cold War, il est maintenant temps de commencer à regarder vers la nouvelle tranche. Et, selon une nouvelle fuite, il est possible que l’équipe de développement de ce nouveau travail se soit déjà fait connaître, laissant ainsi entendre que Sledgehammer Games pourrait travailler sur la nouvelle proposition pour cette 2021.

Apparemment, cette étude travaille depuis 2019 sur les travaux, ayant ainsi un développement de deux ans pour mener à bien la proposition prometteuse dont, pour le moment, nous n’avons plus d’informations. Bien sûr, même si cela peut sembler vraiment intéressant que l’étude qui en son temps a géré le développement de Call of Duty: Advanced Warfare revenez avec une nouvelle proposition, pour le moment nous devrons attendre une confirmation officielle.

En attendant, nous vous rappelons que Call of Duty Black Ops Cold War est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 et PlayStation 5. C’est une proposition prometteuse de Treyarch et Raven qui établit une connexion parfaite avec Warzone et dans laquelle l’un des modes les plus appréciés des joueurs revient, les zombies étant un grand danger à affronter.