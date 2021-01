Nous avons commencé l’année en passant en revue l’un des derniers versements de 2019, Call of Duty: Guerre froide Black Ops, qui nous ramène cette série parallèle de titres de la saga Call of Duty où nous reviendrons sur les premiers pas de l’équipe de l’agent Mason. Bien que sans aucun doute la chose la plus intéressante à propos de ce jeu sera encore une fois son mode multijoueur frénétique, le plus caractéristique de toute la saga, capable de regrouper des millions de joueurs dans n’importe lequel de ses modes de jeu.

Et malgré le fait que l’on ne trouvera pas d’excès en matière d’innovation, ce jeu conserve toute l’essence de la série en même temps qu’un bijou à découvrir pour la première fois, ce qui en fait un délice pour les plus expérimentés. dans Call of Duty comme pour les initiés.

Call of Duty: Conditions de Black Ops Cold War

Exigences minimales

Configuration recommandée (moyenne – 60 ips)

Exigences recommandées avec le lancer de rayons

Exigences recommandées Ultra RTX

Système opératif

Windows 7 SP1 (64 bits) ou> Windows 10 v.1803 (64 bits) Windows 10 (64 bits) dernière mise à jour Windows 10 (64 bits) dernière mise à jour Windows 10 (64 bits) dernière mise à jour

CPU

Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X Intel i7-8700K ou AMD Ryzen 1800X Intel i9-9900K ou AMD Ryzen 3700X

GPU

NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 ou Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super ou Radeon R9 390 / AMD RX 580 NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3080

Mémoire

8 Go de RAM 12 Go de RAM 16 Go de RAM 16 Go de RAM

Espace de rangement

Disque dur avec 50 Go (multijoueur uniquement), 175 Go (tous les modes de jeu) Disque dur 175 Go (tous les modes de jeu) Disque dur 175 Go (tous les modes de jeu) Disque dur 250 Go (tous les modes de jeu)

Directx

Version 12 Version 12 Version 12 Version 12

Connectivité

Connexion permanente au réseau Connexion permanente au réseau Connexion permanente au réseau Connexion permanente au réseau

Si c’est la première fois que vous entrez dans un Call of Duty, sachez que c’est l’un des shooter de référence, avec un format de livraison annuel qui se réalise grâce à une rotation des sorties par différents studios qui travaillent avec cette franchise primée. Dans ce cas, nous sommes confrontés à la saga Black Ops, étant dans ce cas développé par Treyarch et soutenu par Raven Software, tous deux déjà expérimentés dans le développement de nombreuses tranches de la saga.

Comme premier point à souligner, dans Call of Duty: Black Ops Cold War, nous aurons à nouveau un mode campagne pour un joueur, avec lequel nous pourrons voyager (qui le dirait en regardant le nom du jeu) ni plus ni moins que à la période de la guerre froide, suivant l’intrigue des premiers Black Ops pour affronter Persée, une menace pour l’ordre mondial dont le chiffre est basé sur faits historiques réels du conflit socio-politico-militaire.







Bien que l’attraction principale du dernier Call of Duty ait été les modes multijoueurs, cet opus dispose d’un mode campagne très travaillé, qui nous aidera également à nous familiariser avec les nouveaux outils et fonctionnalités que ce titre nous offre par rapport aux jeux précédents. Donc, sans vraiment approfondir ou révéler des détails sur l’intrigue du mode campagne lui-même, ce que nous pouvons anticiper, c’est qu’il est très intense et bref, péchant même trop court.

Mais comme nous l’avons dit, on ne peut pas parler d’un Call of Duty sans se référer à celui qui est déjà son mode de jeu principal: le multijoueur en ligne. Et c’est que Black Ops Cold War est postulé comme un titre 100% CoD, avec des classes prédéterminées, de nombreuses armes et rangs à débloquer, et une sélection de modes de jeu auxquels nous nous joignons par matchmaking et profitons de parties rapides.







Cependant, nous ne pouvons pas apprécier trop de changements par rapport à ce que nous sommes déjà habitués à voir, car dans tous les sens, nous sommes juste confrontés à “un autre Call of Duty”, qui, bien que le cadre change, conserve le même noyau A duré. Il peut sembler à beaucoup qu’il ne risque pas ou n’innove pas avec ses livraisons, mais comme nous l’avons vu depuis des années, La saga Call of Duty mise sur ne pas altérer excessivement ses mécanismes.

Parmi les points forts qui se répètent est le vaste arsenal, avec tout un répertoire d’équipements, carabines, fusils de chasse, pistolets, entre autres, ainsi que des améliorations pour tous. Si à cela nous ajoutons les personnalisations qui vous permettent de personnaliser les armes, il sera pratiquement impossible de trouver deux équipements identiques en mode multijoueur. Et plus encore si vous bénéficiez des skins et accessoires exclusifs de la promotion Papa Johns que nous prévoyons avec le lancement du jeu. Bien que nous ayons encore une fois un nombre limité d’accessoires pour chaque arme que nous équipons, nous devrons donc choisir judicieusement ce que nous intégrons dans notre arme.

L’un des principaux problèmes que la saga traîne depuis quelques versements revient dès que le jeu est installé: vous devez installer en permanence de nombreux correctifs et packs de textures, du moins dans les premières heures de jeu (plus de mises à jour). Si vous ne les installez pas, le jeu vous conseille de jouer, mais ce n’est pas du tout une expérience agréable. Pour avoir l’expérience complète, il faut laisser le jeu tout installer, ce qui nous empêche de jouer. Cela peut sembler rendre le jeu plus facile d’accès, mais la réalité est que vous ne pouvez pas jouer tant que vous devez encore installer tous les packages, il est donc inutile de le télécharger pendant le jeu, et vous devez utiliser le client Battle.net lui-même pour gérer ces téléchargements. .

Enfin, avant de conclure, nous ne voulons pas laisser de côté le mode zombies que nous propose le jeu, déjà emblématique de la saga, et cela nous rattrape, littéralement, pour le défi de survivre dans ce mode, où tout ce que vous avez à faire est de tuer les morts-vivants, avant qu’ils ne le fassent. C’est un mode qui peut être fait de manière très répétitive, mais il a suffisamment d’ingrédients pour nous accrocher et chercher toujours à s’améliorer et à survivre à plus de vagues de zombies.

Nous terminons cette analyse en recommandant ce jeu, tout d’abord, aux principaux fans de la saga, notamment Black Ops, qui a réussi à se faire une place sur l’étagère de nombreux joueurs avec certaines de ses tranches pour ses mécaniques et ses campagnes, même si cette tranche n’est pas exempte de points négatifs comme l’installation constante de textures, et le manque d’innovation en multijoueur.

De plus, nous tenons à remercier une fois de plus Papa John’s de nous avoir remis la copie afin de faire de cette analyse une réalité.

Résumé de l’évaluation finale

Sans nous donner beaucoup plus qu’un «autre Call of Duty», Activision nous montre une fois de plus la raison de l’énorme succès de cette saga, avec un autre volet d’action qui se concentrera principalement sur le mode multijoueur en ligne pour nous offrir sans fin heures de jeu.