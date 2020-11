Pendant quelques jours, nous pouvons profiter de la grande qualité de jeu de Call of Duty Black Ops Cold War. Une proposition qui garantit sans aucun doute que les joueurs bénéficient de la meilleure qualité de jeu possible. Et c’est que personne ne peut nier que, depuis sa grande apparition, le titre a atteint le sommet, se plaçant dans le top des ventes dès le premier instant.

Par conséquent, avec l’intention de continuer à attirer l’attention des joueurs, il est temps que les utilisateurs bénéficient de la meilleure qualité possible. Comme annonce très spéciale, d’Activision a confirmé le retour de l’une des cartes les plus appréciées des fans de la saga: Nuketown. Cette carte existe depuis le début de Black Ops et maintenant il sera très présent dans la guerre froide.

Call of Duty: Guerre froide des Black Ops | Activision

Ce sera le 24 novembre lorsque les joueurs auront cette carte entièrement gratuite, sous le nom de Nuketown ’84. Bien sûr, avec des changements qui l’adaptent au présent, tout en conservant toujours l’essence unique de la carte. A cette occasion, la société a partagé une nouvelle bande-annonce dans laquelle elle présente la carte et que vous pouvez retrouver sur cette actualité.

Call of Duty Black Ops Cold War est Disponible maintenant sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5. Bien sûr, il a encore beaucoup à offrir et, comme ils l’ont indiqué dans l’étude elle-même, ce sera le 10 décembre où il surprendra les joueurs avec de nouvelles armes, de nouvelles expériences pour le mode zombies et bien plus encore.