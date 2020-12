Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Activision veut traiter tous les fans de Appel du devoir avec une semaine gratuite pour essayer le multijoueur Black Ops Cold War. Sans aucun doute, cela peut être une excellente opportunité pour tous ceux qui n’ont pas encore décidé si le nouveau jeu de la franchise en vaut la peine.

Cette semaine multijoueur gratuite se compose de deux phases, la première qui a déjà commencé, jusqu’au 21 décembre et qui comprendra les modes Match en équipe, Dominion, Gunfight 2 contre 2, playlist “Raid the Mall” et playlist “Nuketown Holiday 24/7”, pour ceux qui ne s’ennuient pas de la carte plus classique de Black Ops. En revanche, la deuxième phase se déroulera du 21 au 24 décembre et élargira les modes de jeu avec Combined Arms, Dirty Bomb et Prop Hunt.

Tous les joueurs aussi aura un double bonus d’expérience pour niveler vos armes en multijoueur. Malheureusement, le mode zombies n’est pas disponible dans cet essai gratuit. Pour télécharger le jeu sur PC, vous devez télécharger l’application Activision-Blizzard, Battle Net. Si vous êtes un utilisateur de console, recherchez-le simplement dans la boutique de votre console.

C’est votre chance de découvrir l’évolution du multijoueur Black Ops. Profitez du mode multijoueur #BlackOpsColdWar pendant la semaine d’accès gratuit, jusqu’au 24/12. pic.twitter.com/QbpKcgWsPF – Call of Duty Spain (@CallofDutyES) 17 décembre 2020

