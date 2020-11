En préparant le lancement de ses travaux, l’entreprise a confirmé certains détails qui intéressent les joueurs. D’une part, nous avons les missions qui seront disponibles dans son histoire ou, plutôt, certaines des propositions que nous trouvons au lancement. Mais comment sera sa première sur les nouvelles consoles? ¿De combien d’espace aurons-nous besoin sur le disque dur pour pouvoir profiter de l’aventure?

Heureusement, Activision veut que les joueurs soient prêts à pouvoir connaître en profondeur la grande expérience qui les attend. Dans ce but, il a partagé une nouvelle entrée sur son blog pour informer les joueurs. De cette façon, nous savons qu’à partir de maintenant, les utilisateurs peuvent faire de la place dans la nouvelle génération car un jeu arrive qui nécessitera un grand espace.

Alors que dans la génération actuelle, les utilisateurs de PlayStation 4 n’auront besoin que de 95 Go et sur Xbox One 93 Go seront nécessaires, dans le cas de La PlayStation 5 nécessitera 133 Go et la Xbox Series X / S, 136 Go. Et pour les utilisateurs de PC? Ce sera un peu plus facile car si vous voulez uniquement profiter du multijoueur, vous avez besoin de 35 Go, si vous voulez le jeu complet, ce sera 82 Go et, si vous voulez profiter des graphismes dans Ultra, vous aurez besoin de 125 Go.

Bien sûr, les joueurs sur console auront la possibilité de choisir le mode de jeu qu’ils souhaitent installer. En fait, ils pourront choisir s’ils souhaitent installer le jeu complet, puis désinstaller la campagne. Tout cela pour préparer la grande première de Call of Duty: Black Ops Cold War, un titre qui sortira le 13 novembre sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et, un peu plus tard, sur PlayStation 5.