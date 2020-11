Activision a signalé plus d’avantages que les utilisateurs de consoles Sony auront.

Nous sommes à quelques jours du lancement d’un nouveau Call of Duty, quelque chose qui est toujours important, car le jeu continue de se concentrer sur un grand nombre de joueurs et a de nombreux fans derrière. le 13 novembre Call of Duty Black Ops Cold War arrive sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S; la 19 novembre sortira sur PlayStation 5, l’accompagnant à son départ.

Les utilisateurs PS4 ou PS5 qui jouent à des jeux d’équipe bénéficieront de 25% d’expérience en plusComme vous le savez sûrement, Sony Oui Activision ils ont un accord commercial par rapport à Call of Duty, qui fait que les joueurs Play Station recevoir des avantages. On vous disait déjà il y a quelques semaines que le nouveau mode multijoueur zombie, Assaut, sera exclusif à PS4 et PS5 jusqu’au 1er novembre 2021. Eh bien, Activision a signalé d’autres avantages pour les utilisateurs de PlayStation.

Le plus frappant est lié à expérience acquise dans les jeux multijoueurs. Les utilisateurs PS4 ou PS5 qui jouent à des jeux d’équipe obtiendront un 25% d’expérience en plus pour les armes, même dans les jeux où il y a des joueurs d’autres plates-formes. Bien entendu, cette augmentation est significative et permettra aux utilisateurs de PlayStation de développer plus rapide.

Mais ça ne s’arrête pas là le sujet d’une expérience supplémentaire. “Les joueurs PlayStation peuvent s’attendre événements exclusifs mensuel de double expérience (24 heures), alors préparez-vous à améliorer votre classement », a déclaré Activision. En outre, les utilisateurs PS4 et PS5 auront deux autres trous pour préparer des raccourcis vers des équipements spécifiques qu’ils peuvent créer. Cela sera disponible lorsque l’option de créer une classe après avoir atteint le niveau 4.

Et il y a encore autre chose. Les utilisateurs qui achètent le Battle Pass recevront sur PlayStation cinq omissions de niveau supplémentaire, ce qui fera un total de vingt-cinq. On sait déjà ce que le titre occupera sur les différentes plateformes et si vous voulez en savoir plus à son sujet, vous pouvez voir trois missions de son histoire.

