Le poids du dernier Appel du devoir sortir. Guerre modernea fait l’objet de moqueries et de critiques de la part de toute la communauté des joueurs. Les joueurs se demandent s’ils ont vraiment besoin de autant d’espace ou s’il s’agit vraiment d’un problème d’optimisation. Maintenant avec le prochain LA MORUE juste avant d’aller sur le marché, Activision a publié toutes les exigences pour tous les modes de jeu et il y a de mauvaises nouvelles.

Si vous voulez profiter au maximum du jeu vidéo sur PC, tracé laser inclus, vous devrez avoir au moins 250 Go d’espace dans votre stockage. En plus d’un GTX 3080 et un i9-9900K (cof cof), on s’attend également à ce qu’une personne qui peut s’offrir un PC avec ces caractéristiques, puisse également disposer d’un stockage SSD de grande capacité.

Pour le reste des mortels, les besoins en mémoire et en matériel diminuent un peu plus. Par exemple, le mode pour jouer au multijoueur au minimum ne nécessite que 50 Go de stockage, un i3 et une GTX 1650 comme base. La manière la plus standard d’exécuter le jeu à 60FPS en 1080p nécessitera 175 Go pour la campagne, le multijoueur et les extras, ainsi qu’un processeur i5 et une GTX 1660 super.

Ci-dessous vous pouvez voir le tableau complet avec toutes les spécifications disponibles.

Pour toutes les configurations et le matériel

