Novembre marquera non seulement le début de la nouvelle génération de consoles, mais ce sera aussi le moment où le nouvel épisode de Call of Duty arrivera. Le titre sera disponible dès le lancement des nouvelles consoles et si vous envisagez de l’essayer sur ces consoles, vous devrez réserver son espace, car aujourd’hui il a été révélé qu’il occupera une bonne partie du stockage et sera même plus grand que sur PC.

Les versions récentes de Call of Duty sont connues pour occuper une grande partie du stockage sur consoles et PC. Le prochain opus, Black Ops Cold War ne fera pas exception. Activision a annoncé aujourd’hui l’espace nécessaire pour télécharger et installer le nouveau titre sur les consoles actuelles et de prochaine génération, ainsi que sur PC.

Étonnamment, la version PC sera la plus légère du titre. Il a été précédemment mentionné qu’il pèserait jusqu’à 250 Go, mais Activision a amélioré les chiffres, confirmant que le jeu complet pèsera 82 Go, alors que seul le multijoueur nécessitera 35 Go. Si vous souhaitez profiter du titre complet avec les spécifications Ultra, vous devrez disposer de 125 Go, soit 50% de moins que le chiffre initial.

De plus, nous vous rappelons que sur cette plateforme, vous pouvez utiliser l’installation sélective des modes de jeu afin de réduire la taille finale de l’installation.

Dans le cas où vous l’avez manqué: l’intégration du nouveau jeu Call of Duty avec Warzone arrivera des semaines après la première.

Call of Duty: Black Ops Cold War sera plus lourd sur les consoles de nouvelle génération

Selon la société, la version Xbox One sera la plus légère sur les consoles, car elle aura besoin de 93 Go d’espace de stockage gratuit, ce qui ne diffère pas beaucoup de la version PlayStation 4, qui nécessitera 95 Go.

Ce qui est le plus frappant, c’est que les versions de nouvelle génération seront plus lourdes que la version PC. L’édition PlayStation 5 pèsera 133 Go et l’édition Xbox Series X | S sera la plus lourde: 136 Go. De plus, contrairement à la version PC, les versions de console ne peuvent pas être sectionnées, donc l’installation sélective ne peut pas être utilisée.

Nous vous invitons à réserver plus d’espace de stockage gratuit pour le jeu, rappelez-vous qu’il recevra des mises à jour après le lancement qui, en plus d’apporter du nouveau contenu, agrandira l’espace qu’il occupe.

Vous pouvez télécharger Call of Duty: Black Ops Cold War avant sa première

Si vous pensez que télécharger autant d’informations vous fera attendre longtemps la sortie du jeu, ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger le jeu plusieurs jours à l’avance.

Les joueurs PlayStation 4 et Xbox One pourront commencer à télécharger le titre jeudi prochain, 5 novembre à 23h00, et les joueurs PC pourront le faire à partir du 10 novembre à 12h00 (heure de la ville). du Mexique).

Les premiers utilisateurs de la Xbox Series X | S et de la PlayStation 5 pourront également se préparer au lancement, car ils pourront commencer à télécharger le jeu le jour de la première des consoles (respectivement les 10 et 12 novembre).

Que pensez-vous du poids de Call of Duty: Black Ops Cold War? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que certains joueurs ont déjà eu l’occasion d’essayer certains des modes de jeu en ligne de Call of Duty: Black Ops Cold War et que la bêta a été si bien accueillie qu’elle est devenue la plus téléchargée de la série.

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts le 13 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

