L’espace qu’occupe Call of Duty: Modern Warfare sur le disque dur est si grand qu’il est déjà devenu un mème. Si vous étiez ravi que les choses s’améliorent pour la première de Call of Duty: Black Ops Cold War. Bien qu’il existe des options qui amélioreront la situation, la réalité est qu’elle pourrait occuper jusqu’à 250 Go de votre disque dur.

Activision a récemment publié les spécifications que votre PC devra respecter pour exécuter Call of Duty: Black Ops Cold War. En eux, nous pouvons voir qu’il y aura la possibilité d’installer simplement le mode multijoueur, qui occupera 50 Go d’espace disponible sur notre disque dur.

Cela dit, l’installation de l’expérience Call of Duty: Black Ops Cold War prendra plus d’espace sur notre disque dur. Selon Activision, vous aurez besoin de 175 Go disponibles pour installer tout le jeu.

Le mode Ultra RTX avec des textures 4K prendra beaucoup plus d’espace

Désormais, si vous souhaitez aller plus loin et profiter de Call of Duty: Black Ops Cold War avec Ultra RTX, vous aurez besoin de plus d’espace sur votre disque dur. Cette option d’installation occupera 250 Go d’espace disponible sur votre disque dur.

Il est important de noter que cette option Call of Duty: Black Ops Cold War vous permettra de jouer au FPS avec des textures de qualité 4K. De plus, il aura des traces de rayons.

Vous pouvez voir toutes les exigences techniques pour exécuter Call of Duty: Black Ops Cold War ci-dessous:

Call of Duty: Black Ops Cold War arrive le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.