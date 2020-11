Il s’agit de la cinquième relance de la carte multijoueur classique.

Fidèle à la tradition de Saga Black Ops, Activision et Treyarch ont publié, le week-end dernier, la bande-annonce du lancement du nouvelle version de Nuketown, la carte multijoueur emblématique qui est née dans Call of Duty Black Ops 2010, et depuis lors, a vu une refonte arriver à chaque nouvel épisode de la sous-série jusqu’au prochain, qui sera disponible le 24 novembre et porte son nom Nuketown 1984.

La composition et la disposition de la scène resteront les mêmesÀ en juger par les images, la composition et la mise en page du décor resteront les mêmes, bien qu’avec une direction artistique différente, comme si le lieu avait été abandonné et envahi par des maraudeurs au fil des décennies, donnant à Nuketown un aspect beaucoup plus distinctif. Pittoresque, avec des graffitis et des peintures murales partout.

Il s’agit de cinquième refonte et relance correspondante du scénario, qui consiste en un site d’essais nucléaires qui, à son tour, imite l’apparence d’une ville nord-américaine typique du milieu du XXe siècle. Il faut ajouter qu’il y a eu deux autres interprétations du scénario, une en mode zombie et une autre en Blackout, le mode bataille royale de Call of Duty: Black Ops 4.

Call of Duty Black Ops Cold War a fait ses débuts il y a quelques semaines et a été répertorié comme un épisode digne d’une étiquette mais conservateur. Le titre est disponible sur les systèmes des générations actuelles et passées.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War et Nuketown ’84.

