De nouvelles armes, opérateurs et goulag arrivent cette semaine dans Warzone.

Avec l’arrivée de Call of Duty Black Ops Cold War, de nouveaux temps arrivent également pour Call of Duty Warzone. Conscients de cela, Treyarch et Raven Software ont publié aujourd’hui un aperçu qui explique en détail les nouvelles et les changements sur le chemin de mode multijoueur, Warzone et zombie, une fois que la saison 1 de la guerre froide commence, ce 16 décembre.

Pour le multijoueur, les fans peuvent s’attendre à:

8 cartes

3 nouvelles armes

Nouveau système de passe de combat

Quant à Warzone, le nouvelle carte de l’île de la Renaissancequi, selon les dires des développeurs de Raven Software, constitue un retour dans le passé de la saga Black Ops, et met en lumière la origine du gaz Nova VI. De même, il y aura 3 nouveaux opérateurs, dont le premier est Stitch, une figure antagoniste qui joue dans les avant-premières de la saison.

Comme nous l’avons mentionné, le multijoueur recevra 3 nouvelles armes, parmi lesquelles le fusil d’assaut croisé et le MAC-10 se démarquent, ainsi que le score HARP (initiales pour avion de reconnaissance à haute altitude). Alors que Warzone bénéficiera de l’arrivée des armes Black Ops Cold War et d’un nouveau goulag, dont le thème central sera d’être en prison et, par conséquent, intégrera des détecteurs de métaux.

Le multijoueur recevra la carte The Pines, située dans un centre commercial; le retour de Raid; U Bahn, situé dans le métro de Berlin; la base de missiles ICBM; le bâtiment du KGB; et un décor inspiré des jeux télévisés des années 80, appelé Game Show. Pour sa part, Nuketown sera transformé avec un concept de Noël, ainsi que le mode zombie, tandis que les nouvelles cartes multijoueurs, seront ajoutées à la sélection de scénarios Onslaught de Die Maschine.

Enfin, les études indiquent que il y aura une progression croisée entre Cold War et Warzone, ce qui signifie que le niveau de la saison des deux jeux sera synchronisé, en respectant les éléments débloqués au préalable dans Modern Warfare et Cold War lui-même. La saison commence après-demain et, sûrement, elle impliquera un patch considérable.

En savoir plus: Call of Duty Black Ops Cold War et Call of duty Warzone.

