Récemment, Call of Duty: Black Ops Cold War a divulgué un mode qui n’est actuellement pas disponible sur les jeux PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Cette nouvelle fuite provient directement du jeu, qui a affiché un message sur les écrans de chargement a mode appelé “Dropkick”. Notamment, “Dropkick” n’est pas dans le jeu, il semble donc indiquer qu’il sera ajouté dans une prochaine mise à jour.

Dans le message que le mode fournit aux joueurs, vous pouvez lire: “Si vous mourez alors que votre équipe a l’objectif, vous ne réapparaîtrez pas tant que le porteur ne sera pas éliminé”. Malheureusement, ce sont les seuls détails que nous pouvons connaître jusqu’à présent, laissant tous les fans de COD avec des spéculations sur ce mode.

Aussi, avec l’aimable autorisation de l’utilisateur Zone de guerre moderne, nous avons pu connaître une autre fuite du jeu qui révèle l’inclusion de Codes de lancement, bombe nucléaire et rétention des cibles.

Jusqu’à présent, Treyarch n’a rien commenté ni annoncé officiellement un mode appelé “Dropkick”. Cependant, si les astuces de mode ont déjà été ajoutées au jeu, nous pourrons peut-être le voir bientôt. Call of Duty Black Ops Cold War est maintenant disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X et PlayStation 5.