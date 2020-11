Lorsque Activision Blizzard a publié les exigences minimales et recommandées pour Call of Duty Black Ops Cold War, cela nous a tous laissés sans voix, non pas parce qu’ils étaient particulièrement élevés, mais parce que cela confirmait que nous n’aurions besoin de rien de plus ni de moins de 175 Go pour pouvoir le faire. Installez-le. Cela semble beaucoup? Eh bien attendez, que l’installation nécessaire pour le jouer en ultra qualité et avec le lancer de rayons il est passé à 250 Go.

À ce jour, la plupart des joueurs sur PC ont une unité de stockage de 1 To ou plus, selon les derniers résultats de l’enquête sur le matériel de Steam, mais si nous regardons l’espace qu’ils gardent libre, nous voyons que la plupart font entre 250 Go et 499 Go. Il ne faut pas beaucoup de mal pour comprendre ce que nous entendons par là: lancer un jeu qui nécessite 250 Go d’espace libre, et en plus «menace» de consommer plus d’espace à l’avenir, franchit la barrière de l’absurdité.

Heureusement, il semble qu’Activision Blizzard ait réalisé cette réalité et ait décidé de réduire l’espace requis pour installer Call of Duty Black Ops Cold War sur PC. Maintenant, nous aurons “seulement” besoin de 125 Go jouer en ultra et ray traced, et 82 Go pour une installation plus limitée et sans une telle technologie. Si nous voulons installer les modes de jeu séparément, prenez note: vous aurez besoin de 47 Go pour le mode campagne et de 35 Go pour le multijoueur.

Bien que les changements qui ont été introduits pour réduire la capacité de stockage nécessaire n’aient pas été transcendés, il est clair que les développeurs (Treyarch) aura tiré la compression, et les fichiers en double, largement utilisés pour réduire les temps de chargement lorsque vous travaillez avec des disques durs, peuvent avoir été supprimés. Il sera intéressant de voir comment Call of Duty Black Ops Cold War se comporte sur un disque dur.

Call of Duty Black Ops Cold War et le poids des jeux: un problème qui n’est pas nouveau

Lors de la transition vers les consoles actuelles, PS4 et Xbox One, nous avons vu avec étonnement le stockage nécessaire pour installer des jeux monter en flèche, un mal qui atteint son apogée en 2017, une date où des jeux comme Gears of War 4 nous ont surpris en exigeant un impressionnant 73 Go, et qui a connu un deuxième boom entre 2019 et aujourd’hui.

Dans cet article, nous avons déjà expliqué ce qui s’était passé. L’utilisation de textures de haute qualité et la manque de compréhension dans les données clés, ils finissent par avoir un impact énorme sur la quantité d’espace dont nous avons besoin pour installer un jeu, mais nous devons également prendre en compte la question de duplication de fichiers pour améliorer les performances des disques durs, ce qui finit par alourdir chaque ensemble pour faciliter le fonctionnement de ces disques de stockage.

A cela s’ajoute, en plus, le peu d’intérêt que certains développeurs mettent à optimiser leurs jeux. Activision Blizzard a annoncé les exigences de Call of Duty Black Ops Cold War il y a moins d’une semaine, et En seulement six jours, il a été possible de réduire de près de moitié l’espace qu’il occupe dans ses deux types d’installations, il s’agit de mettre les mains sur la tête.

Espérons qu’avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération, s’intéresser un peu plus à la réduction de l’espace nécessaire pour installer des jeux. La Xbox Series X et la PS5 disposent respectivement de disques de stockage de 1 To et 825 Go, tandis que la Xbox Series S sera livrée avec un SSD de 500 Go. Ce sont des chiffres assez serrés, et le lancement de jeux aussi lourds que Call of Duty Black Ops Cold War entraînerait des utilisateurs à manquer d’espace libre simplement en installant deux ou trois jeux.