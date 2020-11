Bien que de nombreux joueurs testent actuellement leurs compétences avec Call of Duty Warzone Oui Guerre moderne, beaucoup ont déjà commencé leur compte à rebours pour voir la grande nouvelle qui va venir avec le travail de Treyarch. Ctout de Duty Black Ops Cold War est présenté comme une aventure passionnante pour pouvoir profiter à la fois de la génération actuelle et de la prochaine génération, bien que, d’après l’étude, ils affirment que la nouvelle console Sony apportera beaucoup de personnalité au jeu.

Le concepteur principal du jeu, Tory Flame, indique que le jeu aura fonctionnalités uniques sur PlayStation 5 grâce à la commande. En fait, comme ils l’ont affirmé dans d’autres études, le travail de Treyarch bénéficiera grandement de la vibration haptique du nouveau contrôleur de console. Ses intentions? Offrez une sensation beaucoup plus personnelle lors de la manipulation de chaque arme.

Call of Duty: Guerre froide des Black Ops | Activision

Comme mentionné par Flame dans son entretien avec GamespotGrâce à la réponse haptique du contrôleur, tout vibre lorsque l’on appuie sur la gâchette. Chaque fois qu’un joueur tire, il y a un petit moteur qui répond tout le temps. De cette manière, il offre une certaine sensibilité dans les déclencheurs qui représente la pression de la détente de chaque arme. Une façon incroyable pour les joueurs de se sentir un peu plus dans le jeu.

Bien entendu, nous vous rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible à partir du 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et, un peu plus tard, sur PlayStation 5. Mais, aussi nous a avancé l’étude, c’est une opportunité incroyable pour les joueurs de s’imprégner de la bonne nouvelle qui accompagne le Nouvelle proposition Call of Duty de Treyarch.