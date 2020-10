Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Call of Duty: Warzone est un Battle Royale extrêmement populaire et Activision ne manquera pas de profiter des opportunités qu’il présente. C’est pourquoi il l’intègrera à Call of Duty: Black Ops Cold War pour marquer une nouvelle ère de FPS et en faire la promotion.

Lors d’un récent appel avec des investisseurs, Activision a annoncé que l’intégration entre Warzone et Black Ops Cold War ne sera pas disponible pour le lancement du prochain FPS de Treyarch et Raven Software. En fait, la communauté devra attendre un peu plus longtemps pour profiter de l’intégration, car elle arrivera en décembre.

Nous resterons à l’écoute et vous informerons quand nous saurons quand la date d’intégration de Call of Duty Warzone et Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible.

À quoi ressemblera l’intégration de Warzone et de Black Ops Cold War?

Maintenant, quelle est l’intégration entre Warzone et Black Ops Cold War? Que va-t-il apporter aux joueurs de Call of Duty? C’est une façon de se connecter en liant votre progression FPS à celle de Battle Royale pour que cela ressemble à une expérience unifiée.

“Toutes les armes et tous les opérateurs que vous débloquez dans Black Ops Cold War et votre progression du niveau 1 au 44 seront utilisables dans Black Ops et Warzone”, a déclaré Bobby Kostich, président d’Activision.

Il est important de noter que même avec l’intégration de Black Ops Cold War, vous pourrez continuer à utiliser votre contenu Modern Warfare dans Call of Duty Warzone. Ainsi, vos opérateurs et vos plans d’armes sont en sécurité.

Un autre point important est qu’il y aura également des changements majeurs dans la carte Call of Duty: Warzone afin qu’elle soit mieux connectée dans Call of Duty: Black Ops Cold War. Cela dit, ce sont des changements qui interviendront jusqu’en 2021.

Call of Duty: Black Ops Cold War arrive le 13 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Vous pouvez en savoir plus sur cette version du FPS en cliquant ici.

La source