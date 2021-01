Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Call of Duty Mobile a été créée dans le monde fin 2019 et est devenue une véritable machine à gagner de l’argent pour Activision. Le jeu utilise une formule simple mais efficace, recycler les meilleures armes et cartes de leurs anciennes tranches dans un format rapide et mobile.

Pour des raisons que nous connaissons tous sur le marché chinois du jeu vidéo, le titre n’avait pas atteint le géant asiatique car il devait passer par toutes les révisions et modifications qu’impose la politique de censure du pays. Bien que cela n’ait pas empêché son succès, comme maintenant Au cours de sa première semaine de sortie dans ce pays, il a généré 15 millions de dollars américains.

Cela montre un peu l’importance économique que peut signifier le marché chinois, d’autant plus qu’il y a des milliards de personnes. En regardant les choses en perspective, le jeu au total depuis sa première mondiale a récolté 644 millions USD, maintenant seulement en une semaine sur le marché chinois, il en a déjà collecté 15.

Ces données ont été collectées par la firme statistique Sensor Tower et représentent la première semaine du jeu, du 25 décembre au 31 décembre 2020. Bien que COD Mobile On est loin de passer les 3 rois de ce marché. Dans cette même période, Honneur pour les rois a levé 64 millions USD, PUBG Mobile collecté 24 millions et Voyage fantastique vers l’ouest en troisième position avec 23 millions.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord