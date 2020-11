Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Activision et TiMi Studios ont tout prêt pour le début de la saison 12 de Call of Duty: Mobile. Après avoir dévoilé plusieurs teasers de la nouvelle étape du jeu de tir, les entreprises ont finalement partagé des détails importants, tels que sa date de début et les nouvelles qu’elle inclura.

Grâce à cela, nous savons que la saison 12 s’appelle officiellement Going Dark. Les joueurs sont enthousiasmés par les nouvelles en cours de route, car il y aura une nouvelle carte, diverses armes et quelques surprises seront ajoutées au Battle Royale

Dans le cas où vous l’avez manqué: Call of Duty: Mobile peut être lu à 120 ips sur cet appareil Sony

Quand commence Call of Duty: Mobile Season 12 et que comprend-il?

Selon les détails, Going Dark, la nouvelle saison de Call of Duty: Mobile, débutera cette semaine, mercredi prochain 11 novembre. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux contenus cosmétiques tels que des skins, des émoticônes, etc.

La plupart du contenu à venir sera sur le thème militaire tout au long de la saison. La communauté pourra également profiter de jeux sur une nouvelle carte: Hackney Yard, qui sera familière aux fans de la franchise.

De même, tout indique que les entreprises préparent l’arrivée d’un mode nuit pour certaines cartes déjà disponibles, mais cela n’a pas été totalement confirmé. Ce qui est déjà un fait, c’est que dans Going Dark, il y aura de nouvelles armes, comme le bouclier balistique.

Pour le Battle Royale, Refitte sera ajouté, une nouvelle classe qui répare passivement et augmente la durée de l’armure. De plus, il est capable de réduire les dommages causés par les balles. Ci-dessous je vous laisse plusieurs vidéos et publications qui montrent l’actualité:

🛡👌🏼 Soyez prêt pour n’importe quel combat en vous équipant de ces plaques de bouclier pour vous et votre équipe! ⁣

⁣

🆕 Nouvelle classe Battle Royale, Refitter arrive sur #CODMobile la saison prochaine! pic.twitter.com/iKIMYrXhaG – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 9 novembre 2020

🌇 Il est presque temps de quitter la cour! ⁣⁣ 🔴🎥 Le coucher de soleil est superbe, mais vous êtes-vous déjà demandé à quoi il ressemblera la nuit? Découvrez-le 👉🏼 https://t.co/4kd9LwM0R5⁣⁣ 🌙 Se préparer à vivre avec l’équipe de nuit. Préparez-vous à vous lancer et gardez les yeux ouverts. pic.twitter.com/tFWFCa9OXB – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 8 novembre 2020

Trouver: Call of Duty: Mobile a déjà plus de 300 millions de téléchargements

Call of Duty: Mobile est disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android. Recherchez sur ce lien toutes les actualités le concernant.

La source